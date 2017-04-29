Geleceğin Robotları Yarıştı

Bu yıl Bahçeşehir Üniversitesi'nin düzenlediği 4. BauRobotics Robot ve Proje Günleri başladı.



Bahçeşehir Üniversite tarafından düzenlenen BauRobotics Robot ve Proje Günleri farklı kategorilerde Türkiye'nin birçok şehrinden robotlara ev sahipliği yaptı. 120 robot kendi kategorilerinde yarışırken aynı zamanda da robot teknoloji ile ilgilenen ilkokul öğrencilerinden üniversite öğrencilerine kadar tüm gençler bir araya geldi. Multicopter, Serbest Proje, Arazi, Mini Sumo, Çizgi İzleyen ve Savaş Robotları olmak üzere 6 farklı kategoride yarışmaya katılan robotlar için çoğunluğu İstanbul olmak üzere Ankara, İzmit, Balıkesir, Edirne ve Bursa'dan da katılım sağlandı.



"Robotlar gelecekte her yerde olacak"



Türkiye'deki robotik alana eğilimin az olmasından dolayı robot teknolojilerine daha fazla ilgi çekmek için bu organizasyonu düzenlediklerini söyleyen BAU Mekatronik Mühendisliği öğrencisi Mertcan Karaköse, "Sanayide de olduğu gibi aslında her şey robotlaşıyor. Kod yazma konusunda aslında gençlerin de yolunu açmak ve onlara biraz daha bu işin eğlenceli olduğunu göstermek amaçlı bu organizasyonu düzenliyoruz. Sonuçta baktığınız zaman robotlar gelecekte her yerde olacak. Mutfağımızdan akıllı klozete kadar her yerde robotlar var. Gelecekte robotlar insan gibi bizim bir parçamız olacak. Japonya'da robotlar ile evlenen insanlar bile var. Robotlar günümüzün önemli bir parçası ve yavaş yavaş insanlaşmaya başlıyor diyebiliriz. Bu yüzden robot teknolojilerinin bu kadar önemsendiği bir zamanda Türkiye olarak daha yolun başındayız. Biz sponsor bulurken ya da bu etkinliği yaparken hala daha çok zorlanarak yapıyoruz çünkü yaygın bir kategori değil. Çok fazla insanın hobi alanı da değil. İlerde ben daha fazla destekleneceğine inanıyorum. Çünkü ilgi çekici ve modern bir teknoloji. Desteklenmesi zorunlu. Dünyada da şuanda bu şekilde gelişiyor. Türkiye'nin daha iyi yerlere geleceğini düşünüyorum fakat diğer ülkelere göre başlangıç aşamasındayız" dedi.



Etkinliğe İstanbul Gelişim Üniversitesi'nden Mersus Robotik adıyla katılan grup üyelerinden Umut US da 4 yıldır yoğun bir çalışma ile robot projelerini geliştirdiklerini ve bu tarz yarışmalara katıldıklarını dile getirdi. Umut US aynı zamanda bu yarışmaya 4 farklı kategoriye robot çıkardıklarını söyleyerek, "Bizim en çok yoğunlaştığımız aslında robot savaşları. Tamamen kendi tasarımımız ve el işçiliği ile yaptığımız robotlarımızı ortaya çıkarıyoruz. Robot savaşları için önce yurtdışından esinlendik. Orada yapıldığı için Türkiye'de neden olmasın diyerek yola çıktık" diye konuştu.



"Robot teknolojisinin geleceğine ışık tutuyoruz"



Şuanda küçükte olsa yapılan bütün robot çalışmalarının geleceğe ışık tuttuğunu da söyleyen Us, "Teknolojinin gelişmesi ile birlikte her bir prototip veya her bir ürün geleceğe ışık tutuyor. Bugün baktığınız zaman çizgi izleyenler kategorisindeki robotlar çok basit bir robot gibi gözükse de şuanda akıllı fabrikaların hepsinde otonom araçlar kullanılmakta. Aslında tüm bu ürünler ve robotlar geleceğe ışık tutuyor. Biz de bu yüzden bir yerlerden başlayıp daha ileri seviyelere doğru ilerlemeyi düşünüyoruz" ifadelerini kullandı. Ankara Akıllı Okul Teknokent Meslek Lisesi'nden Çizgi İzleyen Robot Kategorisi için tasarladıkları robotlarla katılan Alperen Karabulut da, "Okulumuz meslek lisesi olduğu için genellikle bu tarz projeler ile ilgileniyoruz. Hem de aynı zamanda bu bizim bir hobimiz haline geldik. Yarışmaya üçer kişilik iki grupla birlikte 2 robotla katıldık. Daha çok şuanda eğlence amaçlı bu robotları üretiyoruz fakat ileride bu meslek doğrultusunda ilerlersem cerrahi müdahaleler yapan robotlar üzerinde çalışmayı isterim" şeklinde konuştu.



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