Geleceğin minik doktorlarına ödül



BURSA - Vm Medical Park Bursa Hastanesi tarafından düzenlenen 'Kim Doktor Olmak İster?' konulu kompozisyon yarışmasının ödülleri sahiplerini buldu.

Kompozisyon yarışmasının jüri üyeliğini Olay Medya yazarı Ahmet Emin Yılmaz, Sönmez Medya Genel Yayın Yönetmeni Okan Tuna ve VM Medical Park Bursa Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Yılmaz Ata yaptı. Dereceye girenlere Medikal Park'ta düzenlenen törenle ödülleri takdim edildi. İlkokul dördüncü sınıflar arasında yapılan yarışmanın birincisi İnegöl Vehbi Koç İlköğretim Okulu öğrencisi Muhammed Ali Bayındır'a bisiklet ödülünü ve plaketini Başhekim Yardımcısı Neşe Tunalı verdi. Yarışmada ikincilik ödülünü Emine Örnek Koleji'nden Ceren Aytun, üçüncülük ödülünü Namazgah İhsan Dikmen İlköğretim Okulu'ndan Seher Nur Yaren alırken, dördüncülük ödülüne Balbanbey İlköğretim Okulundan Burcu Zeynep Irkın layık görüldü.

Medical Park Hastanesi Tıbbi Direktörü Prof. Dr. Sadık Kılıçturgay, ödüle layık görülen öğrencilerin geleceğin doktorları olacağını dile getirdi.

İl Milli Eğitim Müdürü Vekili Mustafa Bilici ise, müdürlük olarak öğrencilere öz güven aşılayan her projenin arkasında olduklarını ifade etti.

Ödül alan öğrenciler sevinçlerini ebeveynleriyle paylaştı.

(İDR-MŞ)