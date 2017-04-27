Geleceğin konut tasarımı mercek altına alındı

McGill Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Avi Friedman, Özyeğin Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi ile Manyezit Yapı Paneli üreticisi Modelpan'ın düzenlediği konferans için İstanbul'a geldi. Prof. Friedman, 24-26 Nisan 2017 tarihleri arasında Özyeğin Üniversitesi kampüsünde öğrenci, akademisyen ve mimarların katılımıyla gerçekleştirilen workshop ve konferansta geleceğin konut tasarımını anlattı.



Dünyanın sayılı mimarlarından Prof. Avi Friedman, Özyeğin Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi ile yapı sektörüne yeni bir soluk getiren Manyezit Yapı Paneli üreticisi Modelpan'ın düzenlediği konferans için İstanbul'a geldi.

World Habitat Ödülü'nün de sahibi olan McGill Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Avi Friedman, 24-26 Nisan 2017 tarihleri arasında Özyeğin Üniversitesi kampüsünde öğrenci, akademisyen ve mimarların katılımıyla geleceğin konut tasarımını anlattı. Uygulamacı mimar Prof. Friedman, "Sınırlandırılmış Kutular Dışında Konut Fikirleri; Büyüme ve Değişim için Tasarım" konulu bir workshop gerçekleştirdi. Ayrıca Bomontiada – ATÖLYE' de workshop ile aynı başlıklı bir de konferans yapıldı. Prof. Friedman, konut tasarımıyla ilgili dünyadaki en yenilikçi fikirleri ve gelişmeleri katılımcılarla paylaştı.

Özyeğin Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Orhan Hacıhasanoğlu, esnek planlanmış konutlar konusunda çok önemli bir akademisyen ve araştırmacıyı ağırladıklarını belirterek, konuşmasına şöyle devam etti:

"Prof. Friedman' ın esnek, adapte edilebilir konut araştırmalarında elde ettiği sonuçları öğrenciler, mimarlar ve akademisyenler paylaşması, yapı sektörünün büyüme ve gelişmede öncü olduğu ülkemiz açısından çok önemli bir etkinlik ve kazanım olmuştur. Üniversitemiz ve fakültemizin uluslararası düzeyde işbirlikleri ile sektörün AR-GE öncülerinin araştırmalarının sonuçlarını izleme ve tartışma olanakları, yapı sektöründeki tüm paydaşların ufkunu açarak, ülkemizin yapı sektöründeki AR-GE etkinliklerine de hız kazandıracaktır."

Workshop'un açılışında bir sunum yapan Modelpan Genel Müdürü Sibel Hızlan da günümüzde binalara fazla yük oluşturmaması ve yalıtım özellikleri içermesi açısından yeni yönetmeliklere uygun yalıtım özellikli panellerin öne çıktığını belirterek, artık inşaatlarda binaya yük getirmeyen hafif, esnek ve yalıtım özellikli malzemelere ağırlık verildiğini söyledi. Modelpan olarak da inşaat sektörü profesyonellerinin yapı panellerinde aradığı tüm inovatif özellikleri tek bir panelde bir araya getirdiklerini vurgulayan Hızlan, uzun bir AR-GE çalışması sonucunda kendi know-how'larını geliştirerek yüzde 100 doğal hammadde ve yerli sermaye ile Modelpan Manyezit Yapı Levhasını ürettiklerini kaydetti.

Modelpan'ın hafifliği dışında A1 sınıfı yanmazlık, su ve neme dayanıklılık, ekolojiklik, yüksek ısı ve ses yalıtımı, darbelere karşı dayanıklılık gibi pek çok özelliğe de sahip olduğuna işaret eden Hızlan, "Ürünümüz yüksek ısı yalıtımı ve çevre dostu malzeme içeriği sayesinde zararlı gaz salınımı yapmaması özellikleri ile bir yandan binaların enerji performanslarını yükseltirken, bir yandan da CO2 salınımını düşük seviyelere çekiyor. Asbest, silis, organik çözücüler, yağ, toksik madde, ağır metal gibi çevreye ve insan sağlığına zararlı hiçbir madde içermiyor. Tüm bu fark yaratan teknik özelliklerinin yanı sıra Modelpan; esneklik, hafiflik, kolay kesim ve farklı şekillerde ebatlandırılabilme avantajına da sahip. Ayrıca uygulama kolaylığı ve boyaya hazır yüzeyi ile malzeme ve işçilik maliyetini de azaltıyor. Ekonomik bir ürün olmasıyla da sektörde dikkat çekiyor" diye konuştu.

İç ve dış mekanlarda kullanılabilen Modelpan Manyezit Yapı Levhası'nın montaj kolaylığına da işaret eden Sibel Hızlan, ürünlerinin sökülüp tekrar başka bir yerde de rahatlıkla kullanılabildiğini vurguladı. Hızlan, bir odanın duvarındaki yapı panelinin yıllar geçtikten sonra sökülerek başka bir odadaki duvara montajının yapılabileceğinin altını çizdi.

Öğrenciler de üç gün süren workshopta Modelpan Manyezit Yapı Levhası'nı projelerinde kullanma imkanına da sahip oldular. Öğrenciler, yapı malzemelerinin mimari tasarımdaki önemini deneyimleyerek görme fırsatını da buldular.