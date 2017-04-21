Geleceğin İşletmecileri Bilgi Paylaşımı İçin Buluştu

Uludağ Üniversitesi 2. Lisansüstü İşletme Öğrencileri Sempozyumu, Türkiye'nin dört bir yanından gelen öğrencilerin iştirakiyle başladı.



Türkiye'deki üniversitelerde işletme alanında lisansüstü ve doktora eğitimi yapan öğrencilerin bilgi paylaşımı maksadıyla bir araya geldiği sempozyumun açılışına Rektör Prof. Dr. Yusuf Ulcay, Rektör Danışmanı ve Sosyal Bilimler MYO Müdürü Yrd. Doç. Dr. Fikri Pala, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Filiz Giray, İİBF İşletme Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ümit Gücenme Gençoğlu, öğretim üyeleri ve lisansüstü öğrencileri katıldı.



Gold Majesty Otel'de yapılan sempozyumun açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Yusuf Ulcay, Uludağ Üniversitesi'nin 3. Nesil Üniversite hedefine ulaşmada en büyük görevin öğretim üyelerine ve lisansüstü öğrencilerine düştüğünü vurguladı. Bilim insanlarının kendilerini sürekli yenilemesi gerektiğini savunan Ulcay, sempozyumların bu yenilemede önemli platformlar olduğuna işaret etti.



Rektör Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Fikri Pala da, sempozyuma gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti ifade ederken, öğrenciler için büyük bir tecrübe anlamına gelen böyle bir organizasyona emek verenlere teşekkür etti.



İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ümit Gücenme Gençoğlu, sempozyuma 70 bildirinin gönderildiğini ve hakem sürecinin ardından 53'ünün kabul edildiğini belirtti.



Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Filiz Giray da, sempozyumda sunulacak bildirilerin yeni araştırmalara kaynaklık ederek etmesinden başka iş dünyası için de önem arz ettiğini vurguladı ve bildirilerin sempozyum sonrasında revize edilerek makale olarak paylaşılacağını söyledi.



(MŞ)



Gaziantep'te düzenlenen ilk sempozyumun organizasyonunu yürüten Doç. Dr. İbrahim Halil Ekşi, bilgi paylaşımında önemli bir platform olduğunu gördükleri sempozyumların üçüncüsünü de Tokat'ta düzenleyeceklerini bildirdi.



Üç gün sürecek sempozyumda çeşitli başlıklar altında birçok oturumda ilginç konular içeren bildiriler sunulacak, paneller gerçekleştirilecek.



Sempozyumda, "Annelik Rolü ve Çocuk İçin Tüketime Yansımaları: Kadınların Ebeveynlik Tutumları ve Hedonik tüketim Eğilimleri", "Girişimcilik Olgusunun Türk Atasözlerinde İçerik Analizi", "Kuşakların Kariyer Beklentilerindeki Farklılaşma", "Yaşlı Bakım Merkezlerinin Huzurevlerinin Hizmetlerine İlişkin Yaşlıların Değerlendirmeleri", "Psikolojik Sermaye ile Girişimcilik Niyeti İlişkisi", "Posmodern Tüketim Toplumunda Retro Markalama", Rüzgar Enerjisi Santrali Yatırımlarının Değerlendirilmesinde Reel Opsiyon Yaklaşımı" gibi başlıklarda 53 bildiri sunulup tartışılacak. - BURSA