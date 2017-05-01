Geleceğin Hukukçuları "Tahkim" İçin Yarıştı
İstanbul Tahkim Merkezi (ISTAC) hukuk öğrencilerini tahkim davası yarışmasında buluşturdu.
İstanbul Tahkim Merkezi (ISTAC) hukuk öğrencilerini tahkim davası yarışmasında buluşturdu.
ISTAC tarafından yapılan açıklamaya göre, Bilgi Üniversitesi Santral-İstanbul Kampüsü, Türkiye'nin farklı köşelerinden gelen genç hukukçuların yarışma heyecanına sahne oldu. Zorlu Holding'in desteğiyle düzenlenen yarışma organizasyonuna Genç ISTAC platformu imza attı.
Yurt genelinde üniversitelerin hukuk fakültelerinden 42 takımın katıldığı "Geleceğin Tahkim Avukatı Yarışması"nda, 230 öğrenci birincilik hedefiyle mücadele etti. Takımlar, gerçek bir tahkim yargılamasında olduğu gibi aylar öncesinden davacı ve davalı olarak dilekçelerini sundu. 29-30 Nisan tarihlerinde ise farazi duruşmalar gerçekleştirildi.
32 takımın yer aldığı duruşmalarda, tahkim alanında uzman akademisyenlerin yanı sıra önde gelen hukuk bürolarından avukatlar hakemlik yaptı. Ticari bir uyuşmazlığın "İstanbul Tahkim Merkezi Kuralları" uygulanarak çözümü etrafında kurgulanan yarışmada ilk 8'e kalan ekipler, yarı final ve final heyecanı yaşadı. Yarışmanın final duruşmasında ise Bilkent Üniversitesi ile Galatasaray Üniversitesi takımları karşı karşıya geldi.
Final mücadelesi veren takımlar, üniversitelerine para ödülleri ve hediyelerle döndü. Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Av. Kürşat Karacabey, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Seldağ Güneş Peschke ve İstanbul Tahkim Merkezi Başkanı Prof. Dr. Ziya Akıncı'nın hakemliğinde gerçekleşen final yarışmasında, birincilik sevincini yaşayan taraf Galatasaray Üniversitesi oldu.
Geleceğin Tahkim Avukatı ödülü Bilkent takımından Hande Pat'a verildi. Genç ISTAC Özel Ödülü'nü ise Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ekibi aldı.
"Bu yarışmanın kaybedeni yok"
Açıklamada görüşlerine yer verilen İstanbul Tahkim Merkezi Başkanı Akıncı, İstanbul Tahkim Merkezi'nin artık avukatların merkezi konumunda bulunduğunu belirterek, "Bu yarışmaya gösterilen ilgi de bunun göstergesiydi. Şölen gibi iki gün yaşadık. Merkezimiz belki de en güzel aktivitelerinden birini gerçekleştirdi." ifadelerini kullandı.
Akıncı, ISTAC'ın kısa bir süre önce faaliyete geçmesine rağmen, uluslararası davalarla aktif bir tahkim merkezi olduğunu aktararak, "Genç hukukçularımız için de yeni bir çekim merkezi haline geldi. En önemlisi ise hem özel sektör hem kamu sektörü ISTAC'ı benimsedi. Artık sözleşmelere ISTAC tahkimi şartı yazılıyor, etkinliğimiz her geçen gün artıyor." yorumunu yaptı.
Yarışmayı destekleyen Zorlu Grubu ile hakemlik yapan hukukçu ve akademisyenlere teşekkür eden Akıncı, "Bu yarışmanın kaybedeni yok. Yarışmanın gerçekleşmesinde aktif rol üstlenen Genç ISTAC, bin 820'ye ulaşan üye sayısı ile kurumumuz için önemli bir platforma dönüştü. İstanbul Tahkim Merkezi, artık genç hukukçuların adresi. Geleceğin avukatları mesleklerini bu merkezde milletlerarası düzeyde icra edecek. Biz ISTAC olarak avukatları ve hakemleriyle yeni bir tahkim jenerasyonu oluşturmaya çalışıyoruz. Geleceğin tahkim avukatı kim? Hepinizsiniz." değerlendirmesinde bulundu.
Zorlu Holding Hukuk Direktörü Özlem Gelbal Uluışık da genç hukukçuların yarışma heyecanına ortak olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, "ISTAC'ın avukatlık mesleğine katacağı itibarı göz ardı edemeyiz." ifadesini kullandı.