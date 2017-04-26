Geleceğin Hukukçuları "Tahkim" İçin Yarışacak

İstanbul Tahkim Merkezi (ISTAC) tarafından düzenlenen "ilk" farazi dava yarışmasında 42 takımdan 230 hukuk öğrencisi birincilik için mücadele edecek.



ISTAC'tan yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 1,5 yıldır faaliyette olan merkez, ilk kez hukuk öğrencilerini tahkim dava yarışmasında buluşturuyor.



Zorlu Holding'in destekleriyle düzenlenen yarışma organizasyonuna ISTAC'ın genç hukukçuları imza attı. İstanbul Tahkim Merkezi tarafından henüz kuruluş aşamasında oluşturulan "Genç ISTAC", Türkiye ve yurt dışında tahkim ve ara buluculuk alanında çalışan veya çalışmak isteyen 40 yaş altı gençler arasında iş birliği ve iletişim platformu olarak hızla büyüdü.



Bugünkü aşamada üye sayısı bin 820'ye ulaşan platform, yurt çapında en büyük farazi dava yarışmasını hayata geçiriyor.



Türkiye'deki üniversitelerin hukuk fakültelerinden 42 takımın katılacağı "Genç ISTAC Geleceğin Tahkim Avukatı Yarışması"nda 230 öğrenci birincilik hedefiyle ter dökmeye hazırlanıyor. 42 ekip, gerçek bir tahkim yargılamasında olduğu gibi davacı ve davalı olarak dilekçelerini sundu. 29-30 Nisan'da ise söz savunmada olacak ve yarışmanın duruşma aşamasına İstanbul Bilgi Üniversitesi Santral İstanbul Kampüsü ev sahipliği yapacak.



Takımlar, 29 Nisan Cumartesi günü duruşmalarda karşı karşıya gelecek. Tahkim alanında uzman akademisyenlerin yanı sıra önde gelen hukuk bürolarından avukatlar ve geleceğin hukukçuları yarışırken, hakemlik görevinde bulunacak.



Elemeler sonucu ilk 8'e kalan ekipler, 30 Nisan Pazar günü final mücadelesine girecek.