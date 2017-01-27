Geleceğin Havacıları Büyükerşen'i Ziyaret Etti

Serbest Uçuş alanında Türkiye'de önemli başarıları olan Sivaslı öğrenciler, Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'i ziyaret etti. Büyükşehir Belediye Meclisi'nde öğrencileri kabul eden Büyükerşen, havacılık sektörünün son yıllarda gelişim gösterdiğini, Eskişehir'in de havacılığın kalbi olduğunu ifade etti.

Sivas Sportif Havacılık Kulübü Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Umut Altuğ, İnönü'de 5 günlük bir eğitim için Eskişehir'e geldiklerini ve şehre hayran kaldıklarını ifade etti. Altuğ "Öğrenci arkadaşlarımızın tamamı şehrinizi ilk defa ziyaret ediyor. Eskişehir'in şehircilik anlamında başarılı olduğunu basından takip ediyorduk. Ancak yazılanların daha fazlasını gezilerimizde gördük. Sizleri ve ekibinizi yürekten tebrik ediyoruz" dedi. Başkan Büyükerşen ile hatıra fotoğrafı çektiren öğrenciler ise üniversite eğitimlerini havacılık alanında Eskişehir'de almak istediklerini ifade ettiler.