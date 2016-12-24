Geleceğin Donörleri Fikir Kampı" Eskişehir'de Başladı

Avrupa Birliği Bakanlığı ile Merkezi Finans ve İhale Birimi tarafından yürütülen Sivil Toplum Diyaloğu kapsamında hayata geçirilen "Geleceğin donörleri fikir kampı" etkinliği Eskişehir'de başladı.



Türk Kızılayı Derneği Eskişehir Şube Başkanı Yüksel Girgin, fikir kampının kan bağışı konusunda yeni farkındalık metotları geliştirmeye yönelik önemli faaliyetlerden biri olduğunu söyledi.



Üniversite ve liselerde öğrenim gören öğrencilerin katılacağı fikir kampıyla kan bağışına yönelik farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını ifade eden Girgin, "Geliştireceğimiz metotlar, çevremizdeki bilincin artırılmasına önemli katkılar sağlayacaktır. Bir tarafta sanal gerçeklik yoluyla bağışlanan kan ürünlerinin serüvenini şekillendirecek gençlerimiz, diğer tarafta bilinçaltı sürekli kan stoğu azalması mesajını veren işletmelerin iş yerlerinde sağlayacakları iyi niyet sözleşmeleri aracılığıyla her birey için yeni bir metot oluşturmaya güç katmış olacaklardır." dedi.