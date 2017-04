Geleceğin Bilim İnsanlarından Bir Uluslararası Başarı Daha

BAHÇEŞEHİR Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi robotik takımı "INTEGRA 3646", ABD'nin Kaliforniya eyaletinde düzenlenen FIRST Robotics Competition'da, yarışmanın en saygın ödülü olan "Chairman's Award"u ikinci kez kazanarak önemli bir başarıya imza attı.



Türkiye'de STEM eğitiminin uygulandığı ilk okul olan Bahçeşehir Koleji tarafından 2006 yılında kurulan Fen ve Teknoloji Lisesinde, Robotik ve Kodlama eğitimini uygulamalı olarak alan öğrenciler başarılarına bir yenisini ekledi. 29 Mart–1 Nisan tarihleri arasında Amerika'nın Kaliforniya eyaletinde düzenlenen FIRST Robotics Competition yarışmasının en saygın ödülü olan Chairman's Award'u ikinci kez Türkiye'ye kazandıran öğrenciler geçtiğimiz yıllarda da Judges Award ve Team Spirit Award gibi ödüller kazanmıştı. Bu yıl STEAMWORKS temasıyla yapılan FIRST Robotics Competition'da, robotik takımları eş zamanlı olarak altı hafta boyunca temaya göre şekillendirilmiş yarışlarda performans sergileyecek bir robotun mekanik tasarımı, elektronik tasarımı ve yazılımını tamamlayıp üretim sürecini geliştirdiler.



HEDEF DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU



Dün Türkiye'ye dönen robotik takımı öğrencileri havaalanında aileleri, arkadaşları ve okul yöneticileri tarafındann karşıladı. Alınan başarılı sonucun ardından çok mutlu olduğunu söyleyen Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesi Müdürü ve FRC takımının mentörlerinden Tolga Yıldız, "Türk çocuklarına fırsat verdiklerinde ortaya çıkan manzara belli. Her ülkeden öğrencinin bulunduğu bir turnuvadan, Amerika'dan şampiyonlukla dönüyoruz. Her şeyden kıymetlisi de bu. Ben öncelikle kurucumuz Enver Yücel'e, velilerimize, yöneticilerimize, bize destek veren, sponsorluk yapan ve sürekli takımımızın yanında olan herkese teşekkürü bir borç bilirim. Her an çocukların yanında durdular ve sonuç ortada. Önümüzde Dünya Şampiyonası var. İnşallah oradan da çok iyi skorlarla geri döneceğiz" diye konuştu.



18 Nisan'da yapılacak Dünya Şampiyonası için 16 Nisan'da Amerika'ya gideceklerini belirten Yıldız, "Houston'da yapılacak turnuvada çok kalabalık bir grup olacak. 500'ün üzerinde bir katılım olacağını düşünüyorum. Dünyanın en iyi takımları burada yer alacak. Bu çocuklar orada en iyi şekilde ülkemizi temsil edecekler. Umuyorum ki şampiyonluk kupasıyla birlikte Nisan ayı sonunda burada olacağız" dedi.



Robotik takımının koçu Anıl Cice, yarışmada yer alan robotları hakkında şunları söyledi: "Robotumuz yaklaşık 55 kilo ağırlığında, yerden 1 metre yüksekliğindeydi. Bir ipe tırmanabiliyor, sahadaki çeşitli görevleri yapıyor. Belli bir yerdeki potaya basket atıyor. Onun haricinde bir dişli var, onu asması gereken bir yer var ve o görevi yapıyor. Sahadaki tüm görevler tamamlayabiliyor."



Takımda yer alan bir diğer öğrenci ise duygularını, "Bu işin içine girdiğimiz ancan itibaren tüm gücümüzle çalışıyoruz. Aslında bize bırakılan bir miras var. Biz 2011 yılında kurulmuş 6 senelik bir takımız. Üst dönemlerimizde, eski mezunlarımızla birlikte çalışmalarımız en başından itibaren devam ediyor. Okula girdiğimiz andan itibaren oluşmuş olan bir ruh var. Biz de elimizden geldiğince hakkını vermeye çalışıyoruz" şeklinde ifade etti.



Robotik takımında yer alan öğrenciler bugün de Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Kurucusu Enver Yücel ile bir araya geldi.



- İstanbul