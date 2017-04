Geleceğimizi İçin Ailece El Ele Projesi Final Programı

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından Sosyal Destek Programı (SODES) çerçevesinde düzenlenen "Geleceğimiz için Ailece El Ele Projesi" final programı Çat'ta yapıldı.



Çat İmam Hatip Lisesi Konferans salonunda düzenlenen toplantıya Çat Kaymakamı Saadettin Doğan, İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Hazurbulan, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Cemil İlbaş, İlçe Emniyet Müdür Vekili Serkan Yıldız, ilçede bulunan kamu kurumlarının yöneticileri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Proje Koordinatörü Süleyman Tanas, burada yaptığı konuşmada, proje kapsamında 9 yerleşim yerinde 2 bin kişiye aile eğitimleri verildiğini ifade etti.



"Geleceğimiz için Ailece Elele" projesinin 30 mart 2016 tarihinde uygulanmaya başladığını belirten Tanas, "Çat'ta yeni yapılan kütüphanede çocuklarımızın iyi bir ortamda ders çalışmaları için masa, sandalye ve kitaplık alımı için 45 bin TL, kütüphanenin bahçe düzenlemesi ve çocuk parkı için 38.bin TL, TEOG sınavına hazırlanan öğrencilere eğitim seti için 12 bin TL, kütüphaneye 300 adet kitap alımı için 3 bin TL olmak üzere toplam 98 bin TL kaynak aktarılmıştır. Proje kapsamında 0-2 yaş arası çocukların gelişim özelikleri, 2-6 yaş grubu çocuklarda mahremiyet eğitimi, 6+12 yaş çocuklarda gelişim özelikleri, 12+18 yaş çocuklarda erillik ve ergenlik dönemi, ilenin korunması ve kadına karşı şiddettin önlenmesi, kadınlarda doğum öncesi ve 0+2 yaş grubu, ergenlik ve bağımlılık, kadın üreme sistemi tüketici hakları ve uygulamaları eğitimleri verilmiştir. Proje kapsamında Çat, Aşkale, Tekman, Karaçoban, Hınıs, Köprüköy, Yağan Beldesi, Şenkaya ve Karayazı'da 2 bin kişiye eğitimler verilmiştir" dedi.



Projenin uygulanmasında emeği geçen İlçe Kaymakamı, belediye başkanı ve ilçe kamu kurum yöneticilerine teşekkür eden Tanas, "Kıymetli bilgileriyle bizi yalnız bırakmayan Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr Sayın Derya Öcal hanımefendiye ayrıca teşekkür ediyorum. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürüm Sayın Cemil İlbaş'a İl Müdür Yardımcısı Harun Akpınar'a ve bu eğitimleri sunan Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürümüz Sayın Şeyma Kılınç'a, Kadın Konuk evi Müdürü Sayın Şükran Gökdaş'a, Nenehatun Çocuk Yuvası Müdür Yardımcısı Sayın Aynur Gülümser'e, Aziziye Sosyal Hizmet Merkezi Müdür Yardımcısı Sayın Nesrin Yeşilyurt'a, Aziziye Sosyal Hizmet Merkezi Sosyal Hizmet Uzmanı Sayın Şükran Kara'ya, Tüketiciyi Koruma Derneği Erzurum şube Başkanı Sayın Gamze İspirli'ye ve Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi çocuk gelişimcisi Sayın Dilara Büşra Alpteki'ne ve ARGE personeli Sayın Fatih Akgül'e teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca projenin uygulamasında ve işleyişinde her türlü desteği sağlayan proje koordinasyon merkezi birim sorumlusu Sayın İlhami Atasever ve ekibine de teşekkür ediyorum" dedi.



Daha sonra söz alan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Cemil İlbaş'da, aile yapısının korunması noktasında yoğun çaba içerisinde olduklarını belirterek, projede emeği geçenlere teşekkür etti.



Eğitimlerin işinin uzmanları tarafından her kesimden hedef kitleye aktarıldığını belirten İlbaş, "Kurumumuz aile eğitimine büyük önem veriyor. Eğitim anlamında destekler, projeler, eğitimlerin taşra teşkilatına kadar ulaşılması ve bu alandaki eğitimlerin uzman arkadaşlarımızın anlatması, toplum gelişmesi açısından son derece önemli. Kitaplar zihinleri pozitif yönde geliştiriyor. Bu projemize sahip çıkan sayın kaymakamımıza, kamu kurum temsilcilerimize ve Proje Koordinatörümüz Süleyman Tanas'a teşekkür ediyorum" dedi.



Çat Kaymakamı Saadettin Doğan ise Geleceğimiz için Ailece El Ele Projesinin kapanış programına ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, ilçenin projenin merkezi olduğunu anımsattı.



5 aydır Çat'ta olduğunu hatırlatan Doğan,"5 aydır Çat'ta bulunuyorum. Çatlılar kadına yönelik şiddet konusunda hassastır. Görev yaptığım süreçte Jandarma ve Emniyet sorumluluk bölgesinde kadına şiddet konusunda bir olumsuzluk olmadı. Çatlılar dinimiz ve kültürümüzde kadına vermiş olduğu önemi göz önünde bulunduruyor. Bu ve benzeri programlar topluma fayda sunuyor. İnsan vücudunun en teme yapı taşı hücredir, toplumun temel yapı taşı ise ailedir. Ailelerimize sahip çıkmalıyız. Projede emeği geçen Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü yöneticileri ve çalışanlarına teşekkür ediyorum' 'dedi.



Konuşmaların ardından Aile konulu panel düzenledi. Panele konuşmacı olarak Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Derya Öcal Aile içi İletişim, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürü Şeyma Kılınç, Çocuklarda Mahremiyet Kazandırma, Kadın Konuk Evi Müdürü Şükran Göktaş, Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi konularında sunum yaptı.



Prof. Dr. Öcal, aile içi iletişimin önemine değinerek, iletişimin paylaşmak ve anlaşmak olduğunu ifade etti.



İletişim kavramının kişinin kendisiyle başladığını belirten Öcal, "İletişim her şeydir. Konuşmak susmak ve dinlemek iletişimdir. Sağlıklı iletişim kurabilmek için iletişim doğru yerde doğru zamanda yapılmalıdır. İletişim kişinin kendisiyle başlar, kendimizle iletişim halindeyiz, dolayısıyla kendimizle iletişimimizin sağlıklı olması her şeyin başında gelir. İletişim anlaşma ve paylaşmadır. Aile sıcak bir yuvadır, aile dediğimizde evlilik kurumu eşler arasında iletişim, akraba ilişkileri, gelin kayın valide ilişkileri işin için girer. Ailenin sağlıklı yürüyebilmesi için saygı ve sevgi önemlidir. Hediye bir sevgi dilidir, ilişkileri geliştirmesi açısından son derece değerlidir. İlişkilerde bazen"ben seni tanıyamamışım" ifadesini duyarız, bunun temel nedeni, ilişkilerde sorunların ertelenmesidir. İlişkilerde sorun yaşanıldığı zaman konuşulmalıdır. Suçlayıcı tavırlar sergilendiğinde kopmalar yaşanır. Sağlıklı bir iletişimin temelini saygı ve sevgi oluşturur" dedi.



Programın ardından programa katılanlar projenin uygulandığı Çat İlçe kütüphanesini ziyaret ettiler. - ERZURUM