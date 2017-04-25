Geleceği Yazacak Kadınlar Aranıyor
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Turkcell iş birliğinde "Geleceği Yazan Kadınlar" projesi hayata geçirildi.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Turkcell iş birliğinde "Geleceği Yazan Kadınlar" projesi hayata geçirildi.
Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, TOBB ve Turkcell, hayallerini gerçekleştirmek isteyen kadın girişimcilere yönelik "Geleceği Yazan Kadınlar" projesini başlattı.
TOBB ve TOBB Kadın Girişimciler Kurulu iş birliğinde yürütülen çalışma, kadınların yazılım çağında geri kalmaması ve mobil teknolojileri tanıyıp girişimcilikte öne geçebilmelerini sağlamayı amaçlıyor. Projede lise ve üniversite mezunu ya da üniversitede okuyan 18 yaş üzeri kadınlar hedefleniyor.
Kazanan proje ticarileşme aşamasında desteklenecek
"Geleceği Yazan Kadınlar" projesi için başvurular internet üzerinden alınıyor. Ardından İstanbul, Ankara, İzmir, Şanlıurfa, Gaziantep, Trabzon, Kayseri, Antalya, Denizli, Van, Adana, Eskişehir, Sivas, Aydın ve Samsun olmak üzere 15 ilde hafta sonu yüz yüze, hafta içi ise online olarak eğitimler verilecek.
Kadınlar daha sonra, Turkcell'in teknik danışmanlığında projeler üretecek. Katılımcılar önce eğitim aldıkları illerde projelerini sunacak ve her ilin birinci ekibi belirlenerek İstanbul'da düzenlenecek finale katılacak.
Finalistler İstanbul'da TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Turkcell Üst Yöneticisi (CEO) Kaan Terzioğlu ve TOBB Kadın Girişimciler Kurul Başkanı Evrim Aras'ın da olduğu büyük jüriye sunum yapacak. Tüm eğitimler 3 Haziran'da başlayacak ve 16 Temmuz'da tamamlanacak.
Kazanan proje ticarileşme aşamasında desteklenecek. Bunun yanı sıra büyük finalde kazananlar Silikon Vadisi'ne ziyaret hakkı kazanacak. Ayrıca kendi illerinde de teknoparklarda, eğer katılımcı öğrenciyse staj hakkı, değilse istihdam ya da kuluçka merkezinden faydalanma hakkı elde edecek.
Yarışmada beğeni toplayan iyi fikirler ise Turkcell Arıkovanı'nda fonlamaya açılacak ve kadınlar girişimcilikle ilgili hayallerini ve fikirlerini gerçekleştirme imkanına kavuşacak.
"Geleceği Yazan Kadınlar" için başvuru 15 Mayıs'a kadar yapılabilecek. Programla ilgili detaylı bilgi ve başvuru formuna "gelecegiyazanlar.turkcell.com.tr/gelecegiyazankadinlar" adresinden erişim sağlanabilir.