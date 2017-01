Geleceğini Şekillendir projesi ile biz, Türk üniversite öğrencilerine kendi potansiyallerini anlamalarına yardımcı olmayı ve potansiyellerini yeni işletmeler açarak topluma katkıda bulunmaları konusunda yol göstermeyi hedefliyoruz.



By Lift Up Your Future project, we will help Turkish university students to understand their potential and how they can use it in best way to contribute to society by opening new businesses.