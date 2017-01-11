Geleceğe Bırakacağımız "Yaratıcılık" Mirası

Seminer, "yaratıcılık" kavramı ve insan zekasının farklı yönleri üzerinden yaratma kapasitemizi ve geleceğimizi sorgulayama dair bir kapı açma gayesindedir.



Geçmişten günümüze miras kalan, "yeniliklere" ve "icatlara" yön veren dehaları ve yaratıcılık süreçlerini geleceğe nasıl aktarıyoruz?



Yapay zeka, sanal gerçeklik ve makinelerin öğrenmesi üzerinden insanın zekasının sınırlarının tartışıldığı bu dönemde, doğru şeyleri sorgulayabilecek bir yaratıcılığı sergileyebiliyor muyuz?



Gelişen dünyada, geleceğe bırakılacak en değerli miraslarımızdan biri olan "yaratıcılık" gelişiyor mu, yoksa riske mi atılıyor?



Etkinliğe kayıt için; http://www.itucekirdek.com/tr/girisimcilik-seminerleri/gelecege-birakacagimiz-yaraticilik-mirasi