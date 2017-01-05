Geldiği Gibi Giden 9 Telefon "Yeniliği"

Yeni bir teknolojinin kabul görüp telefonlarımıza yerleştiğine nadiren şahit oluyoruz. 2016'da telefonla yapabildiklerimizi geliştiren parmak izi teknolojisi, bunlardan biri.



Ancak her yeni teknoloji, bu şekilde hayatımızda kalmayı başaramıyor. Telefonların geçmişi, üreticilerin büyük ümitlerle sunulan, bazen zorla dayatılan, ancak bir iki güncelleme sonrasında vazgeçilen "yeniliklerle" dolu. İşte sahibini çıkmaz sokağa sokan ürünlerden bazıları.



Nokia N-Gage



Oyunları değiştirmek için pilini çıkarmak zorunda olduğunuz N-Gage, Nokia'nın en tepede olduğu günlerde bile satmadı. Dahası kulaklığının yanda olması, "yandan konuşma" şakalarının interneti sarmasıyla sonuçlandı.



LG'nin Optimus 3D ekranı



3 boyutlu ekranla ilgilin en büyük sorun, çektiğiniz fotoğrafların özel 3 boyutlu dosya formatlarında saklanmasıydı.



Çok dayanıklı telefonlar



İnanmak istemeseniz de çoğumuz, telefonunu kırmayı aslında seviyor. Bu sayede hem yüzde 15 daha iyi bir telefona geçme mazereti elde ediyor, hem de arkadaşlarınıza anlatacak eğlenceli bir hikayeniz oluyor. Dahası dayanıklı telefonlar, 1990'lardan kalma, 2000'lerin ucuz kılıflarına sarılmış telefonlar gibi görünüyordu.



Facebook Phone / Facebook Home



Yıllarca beklenen Facebook telefonu bir türlü gerçeğe dönüşmezken, bir gün HTC'dan iki telefon geldi. Bu telefonların ikisi de pek iyi değildi. Daha sonra Facebook ve HTC'den bir telefon daha geldi (HTC First) ve bu telefon da yetersizdi. Android giriş ekranına Facebook'u taşıyan Facebook Home da kötüydü. Kısacası herkes, daha önce olduğu gibi Messenger'ı kullanmaya devam etti.



Samsung Galaxy Round



Kavisli olduğunu ancak düz bir yere bıraktığınızda ve yakından baktığınızda fark edebildiğiniz Galaxy Round'in çıkışının ardından birçok firma, benzer "kavisli" ancak pek kavisli olmayan telefonlar üretmeye çalıştılar. Örneğin LG G Flex'i biraz bükmeniz de mümkündu. Tüm bunların anlamsız olduğu anlaşıldığından, düz telefonlara geri dönmüş durumdayız.



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