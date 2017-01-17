Hasan Çağdaş Kılıç, "Gel İki Dakka Bi'şey Konuşcaz" Stand-Up gösterisiyle 17 Ocak'ta KatsSahne'de sizlerle...



"Hasan Çağdaş Kılıç, yeni stand-up gösterisi "Gel iki dakka bi'şey konuşcaz'da; değişen değerleri, geçmiş ile günümüzü, kendine ait mizah üslubu ile değerlendirip, dikkat çekici bir şekilde izleyicileri ile paylaşıyor. Yerinizi ayırtın!"



"Satın aldığınız bileti akıllı telefonunuza indireceğiniz KonserVe (www.garantikonserve.com) aplikasyonuna okutun, puanlar kazanın. Kazandığınız puanları yeni biletlere ve birçok farklı ödüle çevirin"