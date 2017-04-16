Gel, Gel, Gel..." #hayırdiren

Kadıköy'de binlerce kişi sokakta #hayır'ına sahip çıkıyor.

Kadıköy'de binlerce kişi sokakta #hayır'ına sahip çıkıyor

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Kadıköy, Hayır