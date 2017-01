Geektalks Ocak'17

Bu yılın ilk GeekTalks etkinliğini 21 Ocak Cumartesi tarihinde Bilkent Cyberpark'taki Kıvılcım'da yapıyoruz.



GeekTalks'da bu ay ki konuğumuz ortak, akıllı alışveriş listeleri yapmanızı sağlayan MarketoList'in yaratcısı Ali Kayhan. Şu anda MarketoList'de IOS Developer olarak çalışmalarına devam eden Ali Mobil Geliştiriciler İçin Firebase başlıklı sunumuyla konuğumuz olacak.



Program



13: 00 Kapı Açılış



13: 00 - 14: 00 Serbest Çalışma + Networking



14: 00 - 15: 00 İkram + Networking



15: 00 - 16: 00 Mobil Geliştiriciler İçin Firebase - Ali Kayhan



16: 00 - 18: 00 Serbest Çalışma + Networking



18: 00 Kapanış



GeekTalks buluşmalarında amacımız farklı ilgi ve becerilere sahip insanların bir araya geldiği hibrit bir topluluk oluşturmak. Ek olarak da her ay sizi popüler bir teknoloji ile tanıştırmak. Bu nedenle Kıvılcım'a 13: 00 itibariyle gelerek çalışmaya başlayabilir, diğer katılımcılarla kullandığınız teknolojiler hakkında sohbet edebilir, bir sonraki işinizde birlikte çalışacağınız iş arkadaşlarınızla/ortaklarınızla tanışabilirsiniz.



Powered by TTGV Kıvılcım and GDG Ankara.