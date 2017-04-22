Gediz Trafik Kazası: 1 Yaralı
Kütahya’nın Gediz ilçesinde otomobilin yoldan çıkarak devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kütahya'nın Gediz ilçesinde otomobilin yoldan çıkarak devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza, Gediz-Gümüş köyü yolu üzerinde meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, Yakup Karataş (60) yönetimindeki 43 KC 161 plakalı otomobil yoldan çıkarak devrildi. Kazada yaralanan sürücü Yakup Karataş, 112 Acil Servisi ekipleri tarafından Gediz Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. (EFE) - KÜTAHYA