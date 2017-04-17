Gediz'de Motosiklet Kazası: 1 Ölü

Kütahya'nın Gediz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü.



Kaza, Gediz-Uşak karayolu üzerinde meydana geldi.



Alınan bilgiye göre, Gediz'den Gölcük köyüne gitmekte olan Arif Karaca (18) yönetimindeki motosiklet yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada, ağır yaralanan Karaca, 112 Acil Servisi ekiplere tarafından Gediz Devlet Hastanesine kaldırıldı. Karaca, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.(YD-EFE) - KÜTAHYA