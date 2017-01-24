Gediz'de Belediye Mezbahası Yenileniyor

Gediz Belediyesi, daha hijyenik ve modern şartlarda hayvan kesimi yapılabilmesi için mezbahada tadilat çalışması başlattı.



Gediz Belediye Başkanı Mehmed Ali Saraoğlu, Belediye Fen İşleri Müdürlüğü'nce daha hijyenik şartlara uygun kesimler için başlatılan tamir ve tadilat çalışmaları ile mezbahanın en sağlıklı koşullarda hizmet vermesinin amaçlandığını söyledi.



Başkan Saraoğlu, "Mezbahanın taban ve duvar seramikleri yenileniyor. Zemini 50 cm. indirilip kat yüksekliği artırılarak ray sistemi uygun seviyeye getiriliyor. Çevre düzenlemesi yapılarak, iç ve dış cephe boya, badana ve fayans yenileme çalışmaları devam etmektedir. Yenileme çalışmalarını yakında tamamlayacağız. Bu çalışma sonunda ilçemiz daha hijyenik ve modern bir mezbahaya kavuşturulmuş olacak" dedi. (MA-EFE) - KÜTAHYA