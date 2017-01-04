Gediz'de 5 Ev Yandı

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, iki katlı ahşap binada çıkan ve çevredeki binalara sıçrayan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.



İlçeye bağlı Eskigediz beldesinde iki katlı ahşap binada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Kısa sürede büyüyen yangın, çevredeki diğer binalara sıçradı.



Dört binanın yandığı bildirilen bölgeye Gediz, Simav, Hisarcık ve Emet ilçelerinden çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.