Gediz Belediyesinden İlaçlama Çalışması

Gediz Belediyesi vatandaşların daha rahat bir yaz dönemi geçirmesi için haşerelere karşı ilaçlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor



Gediz Belediyesi Veteriner Hekimliği ilaçlama ekipleri, havaların ısınması ile ilçe genelindeki dere yatakları ve su birikintilerinde program çerçevesinde haşerelere karşı ilaçlama yaparak larvalarla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.



Konu hakkında bilgi veren Gediz Belediye Başkanı Dr. Mehmed Ali Saraoğlu; "İlçemizde bulunan su birikintileri ve dere yataklarında ilaçlama çalışmaları havaların ısınmasıyla birlikte hız kazanmıştır. Kullanılan ilaçlar Dünya Sağlık Örgütü tarafından onaylanıp tavsiye edilen ilaçlarla hedef dışı canlıların zarar görmemesi için gerekli tüm önlemlerin alındığı larva ile mücadele hassasiyetle yürütülmektedir. Nisan ayında başlayan ilaçlama çalışmaları yaz ayı boyunca rutin bir şekilde Gediz İlçe sınırları içinde 12 mahalle, Muratdağı Kaplıcası ve Ilıca Kaplıcası olarak devam edecektir. Temiz ve sağlıklı bir çevre için belediye olarak yükümlülüklerimizi yerine getiriyoruz." dedi.(EFE) - KÜTAHYA