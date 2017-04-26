Gediz Belediyesin 2017 Yılı Takdir Komisyonu Toplantısı Yapıldı

Gediz Belediyesi 2017 yılı takdir komisyonu toplantısı muhtarların da katılımı ile gerçekleştirildi.



Belediye Hizmet Binası meclis toplantı salonunda yapılan arsa metrekare birim değerlerinin kıymet takdir komisyonu toplantısına Komisyon Başkanı olarak Gediz Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Arpacı, Komisyon Üyeleri; Vergi Dairesi Müdür Vekili Abdülbaki Aydın, Gediz OSB Müdürü Sabri Perşan, Gediz Tapu Müdürü Salih Çekildaş, Gediz Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yard. Mehmet Uyanıker, Gediz Belediyesi Emlak Servisi Sorumlusu Hasan Özer, Milli Emlak Memuru Yıldıray Bilgiç, mahalle ve köy muhtarlarının katıldı. Toplantı iki oturum halinde gerçekleştirildi.



Toplantıda; 1319 sayılı Emlak Vergi Kanunu'nun hükümleri doğrultusunda 2018-21 yıllarında emlak vergi değerinin hesabında dikkate alınacak asgari ölçüde arsa metrekare birim değerlerinin tespit edileceği yıl olup, söz konusu 30 Haziran 2017'den önce tespit edilerek karara bağlandı.(EFE) - KÜTAHYA