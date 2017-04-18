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Gedikli: Yabancı Faiz Oranına Bakarak Gelmiyor
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Gedikli: Yabancı Faiz Oranına Bakarak Gelmiyor

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Bülent Gedikli, yabancı sermayenin Türkiye'ye faiz seviyesine bakarak gelmediğini savundu, yatırım için 'bekle-gör' politikası izleyenlerin kaybedeceğini belirtti.

Gedikli: Yabancı Faiz Oranına Bakarak Gelmiyor

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Bülent Gedikli, yabancı sermayenin Türkiye'ye faiz seviyesine bakarak gelmediğini savundu, yatırım için 'bekle-gör' politikası izleyenlerin kaybedeceğini belirtti. Gedikli referandum sonrası makro ve mikro reformlara başlanacağını söyledi.

Kaynak: Dunya.com

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