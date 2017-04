Gedikli'den Referandum Değerlendirmesi

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Bülent Gedikli, "Bu referandum da başarının büyüklüğü alınan oyla değil, mağlup edilen düşmanların çoğunluğunda gizlidir" dedi.



Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Bülent Gedikli, katıldığı bir radyo programında referandum sonuçlarını değerlendirdi. "Bu referandum da başarının büyüklüğü alınan oyla değil, mağlup edilen düşmanların çoğunluğunda gizlidir" diyen Gedikli, Batıdan atılan manşetleri, Economist'in referandum haftasında sosyal medya hesaplarından tehditkar mesajlarını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmini twitter profillerine koymalarını, Rubin'in üstü kapalı idamla tehdit etmesini, Türk halkını aleni tehdit eden siyasetçileri, ekonomi kuruluşlarından arka arkaya yayınlanan felaket senaryolarını hatırlatarak, "Sayın Kurucu Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız çok önemli bir noktaya vurgu yaptılar dün ki açıklamasında 'sivil siyaset eliyle yönetim sisteminin ilk kez değiştiğini', bu öyle basit bir şey değil. 15 Temmuz dan sonra oluyor üstelik bu" ifadesini kullandı.



"Asıl işimiz şimdi başladı" diyen Gedikli, siyasette yapılacaklar listesini ise şöyle sıraladı:



"Meclis'i yoğun bir çalışma temposu bekliyor. Halk oylaması sonucunun Yüksek Seçim Kurulu tarafından ilan edilmesinin ardından, TBMM'nin ilk gündem konusu, anayasaya uyum yasaları olacak. Halkımızın 15 Temmuz sonrası dirilen Kuvayi Milliye ruhunun yansıması olarak görebiliriz bu zaferi, millet büyük oyunu bozmuştur. Şimdi önümüzde kendi teknolojisini milli ve yerli yazılımla üretebilen, yüksek katma değerli ihracat hayalini gerçekleştirebilen, kişi bası milli geliri 25 bin doların üzerine çıkaran, 2023 hedeflerini aşağı yönlü revize edin diye bekleyenlerin inadına yukarı revize edebilen bir ekonomiye sahip olmak. Bunlar için de gereken yapısal reformları hızla gerçekleştirmek."



Gedikli, FETÖ ile mücadelenin çok daha kararlı şekilde eş zamanlı yürütülmesinin de hayati öneme sahip olduğunu vurguladı.



Ekonomide yapılacaklar listesine de dikkat çeken Gedikli, "Halk oylamasından evet çıktığı anlaşıldığı anda önce Almanya'dan ardından Avrupa Parlementosu Raportörü Kati Piri'den anti demokratik-tehditkar ve küstah açıklamalar geldi. 'Anayasa bu haliyle geçerse müzakereler sona erer' bunlar tarihe not düşülecek, demokrasiye leke düşüren açıklamalar. Kurumsal olarak AB uzun süredir kendi değerlerinden ışık hızıyla uzaklaşıyor. Nedenini hep söyledim tamamen ekonomik. Yapısal reform hemen şimdi dememizin nedeni de bu, geçtiğimiz programlarda da hep dile getirdim ekonomik krizi atlatamıyorlar, borçları silseler silemiyorlar, tahsil etseler öyle bir AB üyesi yok dökme suyla dönen, batık tahvilleri satın alarak, bankaları batmasın diye ayakta tutmaya çalışan, halkında tüketim iştahı olmayan bir AB var. Böyle bir küresel ekonomik sistem içinde bir üst lige çıkacağım ilk 10 ekonomiden biri olacağım diyen Türkiye hepsinin korkulu rüyası. Olay aslında açık seçik ortada" değerlendirmesini yaptı.



Küreselcilerin FED faiz arttıracak korkutmasıyla piyasalara yön verme oyunu yerini 'bilanço azaltma, azaltmama' söylemine bıraktığını vurgulayan Gedikli şunları kaydetti:



"Çok kısa özet geçeyim Trump korumacı politika güdecek, küresel ekonomi riskleri yukarı yönlü diye raporlar yayınlayanlar son Çin Başbakanı ile görüşmesinden sonra Trump'ın o sözleri sanki o söylememiş gibi tamamen suni bir mevzuya odaklandığını gördüler. "Kuzey Kore konusunda 'yardım et Çin dedi". Obama care iptal edip bütçesine ek kaynak oluşturma hayali suya düştü, uzun zamandır dile getirdiğim bir şey vardı. ABD enflasyonu 2.5 olmadan faiz artışı hızlanamaz. Geçen hafta Yellen Bernanke'yi davet etti ve helikopterle para dağıtan meşhur eski FED Başkanı Bernanke, ABD enflasyonu yüzde 3 olmadan faiz arttırmak resesyona yol açar dedi. Ben dediğimde muhafazakar, Müslüman siyasetçi, Müslüman falan deyip kulak tıkayanlar herhalde Bernanke'ye de kulak tıkayamazlar. Sözün özü küresel ekonomide sağa sola bak karşıya geç dönemi bitti. Vakit kaybedemeyiz. Biz enflasyona neden olan gıda konusunda finansal piyasaların derinleşmesi konusunda yapmamız gerekenleri hemen yapmalıyız. Aksi taktirde siyasi başarımızı halkımızın teveccühünü, 2023 hedeflerimizi bize yaptırmazlar. Çünkü küresel deflasyon, stagflasyon, resesyon karman çorman bir iktisadi durum söz konusu." - ANKARA