Gedikli: "Büyüme Hedefimiz Yüzde 4-5 Aralığında"

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Bülent Gedikli, "Moody's büyüme beklentisini arttırdı" haberinin aslında nereden operasyon yapılacağını gösterdiğini söyledi.



Moody's'in Türkiye'nin büyüme tahminini bu yıl için yüzde 2,2'den yüzde 2,6'ya, 2018 için de yüzde 2,7'den yüzde 2,9'a yükseltmesine ilişkin açıklama yapan Başdanışman Bülent Gedikli, "Bizim hedefimiz yüzde 4-5 aralığında" dedi.



Yapılan açıklamada "Hükümetin teşviklerini çekmesi durumunda" diye bir ifade kullanıldığına dikkat çeken Gedikli, teşvik bedellerinin ortada olduğunu, geri çekme gibi bir durumun söz konusu olmadığını söyledi. "Enflasyon artarsa, Merkez Bankası faizi arttırırsa, büyüme yüzde 3'ün altında kalacak" ifadesini de eleştiren Gedikli, "16 Nisan sonrası enflasyon konusu başta olmak üzere tüm yapısal reformları yapmamız için önümüzde bir engel kalmıyor. Türkiye yine şaşırtacak ve büyüme rakamları, kalkınma, işsizlik oranlarıyla beklemedikleri başarı gösterecektir. Kısacası 'Moody's büyüme beklentisini arttırdı' haberi aslında nereden ne operasyon yiyeceğimizi gösteriyor" açıklamasında bulundu. - ANKARA