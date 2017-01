Gedik Yatırım'ın 2017 Strateji Raporu

Gedik Yatırım Genel Müdürü Metin Ayışık, "Bu yılın ilk çeyreğinde hasarsız bir şekilde yolumuza devam edersek ve gerekli önlemleri alırsak Türk lirası cazip olmaya dönebilir." dedi.



Ayışık, Gedik Yatırım'ın 2017 yılı strateji raporuna ilişkin düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, Gedik Yatırım olarak her zaman yatırımcının yanında olmak, ona destek vermek ve katma değer sağlamak amacıyla hareket ettiklerini belirtti.



Böyle bir dönemde yatırımcılara nasıl destek olacaklarına ve nasıl danışmanlık vereceklerine ilişkin bir strateji raporu hazırladıklarını ifade eden Ayışık, şunları söyledi:



"2017 yılının ilk aylarında küresel piyasalarla birlikte Türkiye'de de Trump'ın izleyeceği politikalar, yatırımcı davranışlarının şekillenmesinde ana etken olacaktır. Piyasalara etki edecek diğer olaylar ise Cumhurbaşkanlığı sistemi ile ilgili referandum süreci, Suriye'deki gelişmeler, AB, ABD ve çevre ülkelerle olan ilişkiler, sağlanan teşviklerin öncü büyüme göstergeleri üzerindeki etkisi ve kurlardaki yükselişin enflasyona geçişkenliği fiyatlamaları etkileyecek önemli başlıklar.



Süreç içerisinde Türk lirası ABD'deki başkanlık seçiminden sonra yüzde 18 ile gelişmekte olan ülkeler arasında en çok değer kaybına uğramış para birimi. 2008 krizinden sonra borsa en dip seviyelerinde, çarpanlar olarak da en dip seviyelerinde bu bir taraftan da önemli bir fırsatı ön plana çıkarıyor. Bu yılın ilk çeyrek döneminde hasarsız bir şekilde yolumuza devam edersek ve gerekli önlemleri alırsak Türk lirası cazip olmaya dönebilir."



"Faizlerin yukarı çıkması büyümede sıkıntılar doğurur"



Ayışık, oldukça yakından izlenilmesi gereken dönem içinde olunduğuna dikkati çekerek, Türk lirası varlıkların düşük değerlendiğini, büyüme ile ilgili gelişmekte olan ülkelerde sıkıntıların ön planda olduğunu, Türkiye'nin de bu gelişmelerden etkilendiğini kaydetti.



Piyasa faizlerinde yükseliş olduğunu ifade eden Ayışık, "Dolayısıyla Merkez Bankasının daha başka adımlar atması... Şu anda direkt değil, dolaylı attığı adımları görüyoruz. Bunların etkisi de görülecek bunu hissediyoruz. Faizlerin yukarı çıkması büyüme konusunda da sıkıntılar doğurur. Bunlarla birlikte değerlendirilmesi gereken ilk çeyreğe girmiş durumdayız." şeklinde konuştu.



Gedik Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Can Pamir ise yatırım dünyasının çok geniş olduğunu, yatırımcıların her türlü yatırım imkanından faydalanmalarını sağlamaya çalıştıklarını anlatarak, Trump'ın ABD'nin kendi iç büyümesine önem vermesi doğrultusunda özellikle ABD borsalarının, teknoloji şirketlerinin ciddi fırsatlar yaratacağını söyledi.



Gedik Yatırım Araştırma Müdürü Üzeyir Doğan strateji raporunu tanıttı. Toplantıya, Gedik Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Topaç da katıldı.