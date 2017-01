Gedik Yatırım 2017 yılı ikinci yarısına umutla bakıyor

Gedik Yatırım yayınladığı Strateji Raporu ile ekonomi piyasaları açısından 2017 yılı projeksiyonunu gözler önüne serdi.

Bu rapora ek olarak Global ve Yerel Sermaye Piyasaları'nı karşılaştırmalı ve detaylı inceleyen bir çalışmayla da sermaye piyasalarının son dönemdeki yapılarının detaylı bir incelemesi yatırımcılara sunuldu.

Çeyrek asırlık tecrübesiyle sermaye piyasalarının en köklü kurumlarından olan Gedik Yatırım, 2017 yılı Strateji Raporu'nu açıkladı. Gedik Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Topaç, Gedik Yatırım Genel Müdürü Metin Ayışık, Gedik Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Can Pamir ve Araştırma Müdürü Üzeyir Doğan'ın katılımıyla kamuoyuyla paylaşılan Strateji Raporu'nda, ekonomi piyasaları açısından 2017 yılı projeksiyonu aktarıldı.

Sürdürülebilir, şeffaf ve yenilikçi anlayışla çalışmalarını yürüten Gedik Yatırım; 2016 yılında Başbakanlık değişimi, 15 Temmuz süreci, terör olayları, Fed ve Trump etkisi ile negatif ayrışmasını sürdüren TL varlıklar için en büyük sorunun yeni bir hikaye oluşturamamak olduğu düşüncesinde. 2017 yılı ikinci yarısına umutla bakan Gedik Yatırım için artık makro tercihler değişiyor.

YILIN İLK AYLARINDA RADİKAL DEĞİŞİKLİK BEKLENMİYOR

Gedik Yatırım Genel Müdürü Metin Ayışık; hazırlamış oldukları Strateji Raporu ile yatırımcıların daha sağlıklı yatırım kararları vermelerine yardımcı olmayı amaçladıklarını, buna ek olarak da titiz ve detaylı bir çalışmanın ürünü olan Sermaye Piyasaları Raporu ile de hem Türkiye hem de global sermaye piyasalarının teknik ve temel yapıları hakkında detaylı bir bilgi sunduklarını söyledi. Ayışık, 2017 yılının ilk aylarında küresel piyasalarla birlikte Türkiye'de de Trump'ın izleyeceği politikaların, yatırımcı davranışlarının şekillenmesinde ana etken olacağını da belirterek piyasalara etki edecek diğer olayları ise şöyle sıraladı:

"Cumhurbaşkanlığı sistemi ile ilgili referandum süreci, Suriye'deki gelişmeler, AB, ABD ve çevre ülkelerle olan ilişkiler, sağlanan teşviklerin öncü büyüme göstergeleri üzerindeki etkisi ve kurlardaki yükselişin enflasyona geçişkenliği fiyatlamaları etkileyecek önemli başlıklar." Bu gelişmelerin yılın ilk aylarında TL varlıklarda volatilitenin yüksek seyretmesine neden olabileceğini aktaran Gedik Yatırım Genel Müdürü Metin Ayışık, "Bu süreç hasarsız atlatılabilirse 2017'nin ikinci çeyreği ile TL varlıkları yeniden cazibe merkezi haline getirecektir" diye konuştu.

ENFLASYON VE BÜYÜME RAKAMLARI İNCELENECEK

Gedik Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Can Pamir, yılın ilk aylarında çift haneyi test etme olasılığını yüksek gördükleri manşet rakam nedeniyle faizlerde aşağı yönlü marjın düşük olduğunu düşündüklerini söyledi. Can Pamir şöyle konuştu:

"Değişen hesaplama yöntemi ile volatilitesinin artmasını beklediğimiz büyüme rakamları yıl içinde sürprizlere gebe olabilir. Yenilenen seri uluslararası piyasalarda Türkiye'ye yönelik yapılan yorumlarda pozitif anlamda değişikliğe neden olabilir. Türkiye'nin 3 büyük kredi derecelendirme kuruluşu içinde yatırım yapılabilir nota sahip olduğu tek kurum olan Fitch'in, bu yılki ilk değerlendirmesini 27 Ocak'ta. İkinci değerlendirme ise 21 Temmuz'da. Moody's'in not indiriminin ardından sendikasyon kredilerinde ek 25 baz puan maliyete katlanmak zorunda kalan bankaların, Fitch'in not indirmesi durumunda ek 15 baz puanlık maliyete daha katlanması gerekecek. Olası bir not indiriminin kısa vadede TL varlıkları baskıladığını görsek de orta ve uzun vadede etkisinin sınırlı kalacağını düşünüyoruz."

İBRE, TÜRK LİRASI LEHİNE DÖNEBİLİR

2017 yılı Strateji Raporu ile ilgili açıklama yapan Gedik Yatırım Araştırma Müdürü Üzeyir Doğan, 2017 yılında piyasaları etkileyebilecek ana olayların genellikle yılın ilk yarısında toplandığını ifade ederek şöyle konuştu:

"2017 ilk çeyreğindeki gelişmeler volatilitenin artmasına neden olabilir. Yılın ilk aylarında piyasalarda tek yönde güçlü bir trend (düşüş ya da yükseliş) oluşmasını beklemiyoruz. Yılın ilk aylarında volatilitenin yüksek seyretmeye devam edeceğini düşünüyoruz.Bu dönemde kurlardaki artışın gecikmeli etkileri nedeniyle yılın ilk 4 ayı içinde çift haneli enflasyon rakamlarının görülebileceğini, bunun da faizlerde aşağı yönlü hareketleri sınırlayacağını düşünüyoruz. Dolar/TL'de ise 2017'nin zirve seviyelerinin yılın ilk yarısında görüleceğini sonrasında ise şok bir gelişme ile karşılaşılmaz ise ibrenin TL lehine döneceğini düşünüyoruz.