Geçtiğimiz Hafta Doğum Yapan Irina Shayk Bikinili Fotoğraf Paylaştı

Hollywood yıldızı Bradley Cooper ile iki yıldır aşk yaşayan Victoria's Secret modeli Irina Shayk, geçtiğimiz haftalarda bu ilişkiden bir çocuk sahibi oldu.

HERKESİ KISKANDIRDI

Doğumunu gizli tutmayı tercih eden 31 yaşındaki güzel, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla bir model fiziğinin nasıl olması gerektiğini gözler önüne serdi.

"GÜN BATIMI ÖNCESİ" NOTUNU DÜŞTÜ

Rus model, "Gün batımı öncesi" notuyla paylaştığı fotoğrafında, deniz yatağının üzerinde bikinili bir şekilde görülüyor.

İşte Rus modelin o paylaşımı;

