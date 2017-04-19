Geçtiğimiz Hafta Doğum Yapan Irina Shayk Bikinili Fotoğraf Paylaştı
Geçtiğimiz haftalarda doğum yapan Irina Shayk, instagram hesabından bikinili fotoğrafını paylaştı.
Hollywood yıldızı Bradley Cooper ile iki yıldır aşk yaşayan Victoria's Secret modeli Irina Shayk, geçtiğimiz haftalarda bu ilişkiden bir çocuk sahibi oldu.
HERKESİ KISKANDIRDI
Doğumunu gizli tutmayı tercih eden 31 yaşındaki güzel, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla bir model fiziğinin nasıl olması gerektiğini gözler önüne serdi.
"GÜN BATIMI ÖNCESİ" NOTUNU DÜŞTÜ
Rus model, "Gün batımı öncesi" notuyla paylaştığı fotoğrafında, deniz yatağının üzerinde bikinili bir şekilde görülüyor.
İşte Rus modelin o paylaşımı;
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