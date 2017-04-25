"Geçmişten Günümüze Orta Doğu ve Mardin Uluslararası Sempozyumu", 27 Nisan'da Mardin Artuklu Üniversitesinde başlayacak.



Sempozyum, Anadolu'da yaşamış farklı kültürleri anlamak, bu kültürlerin yansıdığı şehirleri tanıtmak ve Orta Doğu coğrafyasının siyasi, sosyal, ilmi, dini ve kültürel yapısına olan etkilerini tahlil edebilmek amacıyla faaliyetler gerçekleştiren Kültür Konseyi tarafından organize ediliyor.



Orta Doğu siyaseti ve tarihi, Mardin'in çok dinli ve kültürlü yapısı ile şehrin Orta Doğu coğrafyasına olan etkileri gibi farklı başlıkların konuşulacağı sempozyumda 25 bilim insanı sunum yapacak.



Etkinliğe, Kültür Konseyi ve Mardin Artuklu Üniversitesinin yanı sıra Mardin Valiliği ve Mardin Büyükşehir Belediyesi de destek veriyor.



Sempozyum, 29 Nisan'da sona erecek.