Geçmişimizden Günümüze Türkiye Manzaraları" Arnavutköy'de

AK Parti Arnavutköy İlçe Başkanlığı tarafından "Geçmişimizden Günümüze Türkiye Manzaraları" adlı fotoğraf sergisi açıldı.



AK Parti Arnavutköy İlçe Başkanlığı tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda açılan "Geçmişimizden Günümüze Türkiye Manzaraları" adlı fotoğraf sergisine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Eski Türkiye manzaralarının da yer aldığı sergi de geçmiş bir kez daha gözler önüne serildi. Yeni Türkiye manzaraları içerisinde ise gelişen, değişen ve modern Türkiye fotoğrafları yer aldı.



Geçmişte yaşadıklarımızı bize hatırlatan fotoğraf sergisinin açılışındayız diyen Arnavutköy Belediye Başkanı Haşim Baltacı,"Referandum sürecinde sık sık referans aldığımız konuların başında geliyor; eski Türkiye manzaraları. Bu kareler ile geçmişteki Türkiye'yi hatırlıyoruz. Yaşanan idari zorlukları hatırlıyoruz. Hükümetlerin kurulamadığı, kısır çekişmelerin olduğu, siyasal kavgaların olduğu dönemleri ve buna bağlı olarak ekonomik sıkıntıların olduğu dönemleri hatırlıyoruz. Dolaysıyla idari sistemimizin dış etkilere açık olması, sürekli manipülasyonların olduğu idare edilemez bir Türkiye'yi yaşı müsait olan vatandaşlarımız hatırlıyordur. Şuan ki referandum sürecinde aslında geçmişte yaşadığımız zorlukları; 8 aylık 10 aylık hükumetlerin olduğu, seçim sonucunda kim kimle koalisyon yapacak. Daha doğru yapabilecek mi? Ekonomik durumumuz seçim sonrasında nasıl olur? Sosyal ve kültürel hayatımız nasıl etkilenecek gibi düşünceleri bir daha yaşamamak için Cumhurbaşkanlığı sitemimize geçiş yapılmasının önemini her yerde anlattık. Bu fotoğraf sergisinde ise tamda bunu anlatıyor. Geçmişte ki olumsuzlukları bir daha yaşamamak için 16 Nisan'da sandık başına gidiyoruz" diye konuştu.



"15 yılda ülkemizin değişim manzaraları"



AK Parti Kadın Kolları Teşkilatlanma Başkanı Tülay Selamoğlu, "Bugün burada bir sergimizin var. Geçmişten günümüze diye. Bu sergimizin açılında gençler var. Tabi bu geçmişten bugüne derken milattan öncesinden bahsetmiyoruz. İnanın 15 yıl öncesinde ki Türkiye manzaralarından, 15 yıl sonrasında ki Türkiye'nin değişimin manzaralarının fotoğrafları. Belediye başkanımızın söylediği gibi olumsuzlukları unutan bir yaradılışımız vardır. Bu fotoğraflarda yoklukları göreceksiniz. İnsanların kuyruklarda neler çektiğini göreceksiniz. Hastane kuyruklarında vatandaşlarımızın neler yaşadığını göreceksiniz. Kız çocuklarımızın okumalarına engel olan silahları göreceksiniz. Elhamdülillah Türkiye'de yaşayan tüm kadınlarımız artık her konuda özgür. Bu 15 yılda oldu. Hatta 15 yılı bırakın zihniyetin daha düne kadar direnmesiyle, engeller ile karşılaştık. 15 yılda çok şey değişti. Ama 15 yıl insan ömründe de dünya hayatında da çok kısa bir süredir. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın ifade ettiği gibi 'partiyi millet kurdu biz sadece ismini astık' der. Biz bu milletin gücüyle buralara geldik. Sizleri çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.



"Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk defa sivil, yerli ve milli bir anayasa yaptık"



AK Parti İstanbul Milletvekili Serap Yaşar,"Beş gün sonra bir referandum oylaması yapacağız. Yani sadece tarihi izlemekle kalmıyoruz, tarihi yazıyoruz. Bana göre Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en önemli zaman dilimlerinden birine katkı sağlıyor. Ben Adalet Komisyon sözcüsüyüm ve anayasanın bütün süreçlerinde de yer aldım. ve en az bizim mecliste yaptığımız iş kadar sizin de 16 Nisan'da atacağınız oylarda o kadar önemli. Bunu şunun için söylüyorum. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk defa sivil, yerli ve milli bir anayasa yaptık. Mini bir paket, bundan daha iyisi var mı var. Bu milli meclis bu anayasanın daha iyisini yapacak. Onun için bu tarihi, şerefli günde bizlerde güçlü evetlerimiz ile referandum u taçlandıracağız" diye konuştu. - İSTANBUL