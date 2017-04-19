Geçmiş Zaman Olur Ki
Geleneksel Türk tiyatrosunun üstadı MÜNİR CANAR'ın kalemi ve yorumuyla Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarından mezun öğrencilerinin oynadığı bir kahkaha tufanı...Pişekarın zorlamasıyla politikaya atılmak zorunda kalan Kavuklunun halk, siyaset ve siyasetçilerle imtihanı...
Geleneksel Türk tiyatrosunun üstadı MÜNİR CANAR'ın kalemi ve yorumuyla Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarından mezun öğrencilerinin oynadığı bir kahkaha tufanı…Pişekarın zorlamasıyla politikaya atılmak zorunda kalan Kavuklunun halk, siyaset ve siyasetçilerle imtihanı…"Komedi dünyaya herkesin bildiği kahkahalar ile kimsenin fark edemediği göz yaşları arasından bakmaktır."
Tür: Politik Komedi
Süre: 120 dk.
Yaş Sınırı: Genel İzleyici
Müzik: Emre Albayrak, Umay ŞAFAK, Umut Tanılkan
Oyuncular: Emre YURTTAKALIN, Serkan MELİKOĞLU, Emre KAYMAK, Ali BÜYÜKKARTAL
Perde: 2 Perde
Yapım: Türkiye
Yazan: Münir CANAR
Yöneten: Münir CANAR
Web Sitesi: http://www.kulissanat.com
Genel İzleyici
Detaylar :
İl : Ankara
İlce : Çankaya
Mekan : Kulis Sanat Tiyatrosu
Mekan Adresi : Bahçelievler 7.Cadde 62.Sokak (Eski 30.sokak) No: 32
Başlangıç Saati : 19.04.2017 20: 30: 00
Bitiş Saati : 19.04.2017 21: 30: 00
Kategori : Geçmiş Zaman Olur Ki
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır