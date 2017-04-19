Geleneksel Türk tiyatrosunun üstadı MÜNİR CANAR'ın kalemi ve yorumuyla Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarından mezun öğrencilerinin oynadığı bir kahkaha tufanı…Pişekarın zorlamasıyla politikaya atılmak zorunda kalan Kavuklunun halk, siyaset ve siyasetçilerle imtihanı…"Komedi dünyaya herkesin bildiği kahkahalar ile kimsenin fark edemediği göz yaşları arasından bakmaktır."





Tür: Politik Komedi





Süre: 120 dk.





Yaş Sınırı: Genel İzleyici





Müzik: Emre Albayrak, Umay ŞAFAK, Umut Tanılkan





Oyuncular: Emre YURTTAKALIN, Serkan MELİKOĞLU, Emre KAYMAK, Ali BÜYÜKKARTAL





Perde: 2 Perde





Yapım: Türkiye





Yazan: Münir CANAR





Yöneten: Münir CANAR





Web Sitesi: http://www.kulissanat.com



Genel İzleyici





Detaylar :



İl : Ankara



İlce : Çankaya



Mekan : Kulis Sanat Tiyatrosu



Mekan Adresi : Bahçelievler 7.Cadde 62.Sokak (Eski 30.sokak) No: 32



Başlangıç Saati : 19.04.2017 20: 30: 00



Bitiş Saati : 19.04.2017 21: 30: 00



Kategori : Geçmiş Zaman Olur Ki



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır