Geçmiş Zaman Olur Ki

Geleneksel Türk tiyatrosunun üstadı MÜNİR CANAR'ın kalemi ve yorumuyla Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarından mezun öğrencilerinin oynadığı bir kahkaha tufanı...Pişekarın zorlamasıyla politikaya atılmak zorunda kalan Kavuklunun halk, siyaset ve siyasetçilerle imtihanı...

Geçmiş Zaman Olur Ki

Geleneksel Türk tiyatrosunun üstadı MÜNİR CANAR'ın kalemi ve yorumuyla Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarından mezun öğrencilerinin oynadığı bir kahkaha tufanı…Pişekarın zorlamasıyla politikaya atılmak zorunda kalan Kavuklunun halk, siyaset ve siyasetçilerle imtihanı…"Komedi dünyaya herkesin bildiği kahkahalar ile kimsenin fark edemediği göz yaşları arasından bakmaktır."


Tür: Politik Komedi


Süre: 120 dk.


Yaş Sınırı: Genel İzleyici


Müzik: Emre Albayrak, Umay ŞAFAK, Umut Tanılkan


Oyuncular: Emre YURTTAKALIN, Serkan MELİKOĞLU, Emre KAYMAK, Ali BÜYÜKKARTAL


Perde: 2 Perde


Yapım: Türkiye


Yazan: Münir CANAR


Yöneten: Münir CANAR


Web Sitesi: http://www.kulissanat.com

Genel İzleyici


Detaylar :

İl : Ankara

İlce : Çankaya

Mekan : Kulis Sanat Tiyatrosu

Mekan Adresi : Bahçelievler 7.Cadde 62.Sokak (Eski 30.sokak) No: 32

Başlangıç Saati : 19.04.2017 20: 30: 00

Bitiş Saati : 19.04.2017 21: 30: 00

Kategori : Geçmiş Zaman Olur Ki

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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