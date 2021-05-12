Geçmiş Olsun filmi oyuncuları kim? Geçmiş Olsun konusu, oyuncuları ve Geçmiş Olsun özeti!

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Geçmiş Olsun filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Geçmiş Olsun konusu, özeti ve Geçmiş Olsun oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Geçmiş Olsun filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Geçmiş Olsun filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Geçmiş Olsun filmini izleyecek olanların merak ettiği Geçmiş Olsun konusu nedir, Geçmiş Olsun oyuncuları kimler ve Geçmiş Olsun özeti gibi konuları inceliyoruz.

GEÇMİŞ OLSUN FİLMİ KONUSU NEDİR?

Geçmiş Olsun, insanlığın neredeyse tamamının yok olduğu bir dünyada sevdiği kadını bulmaya çalışan genç bir adamın hikayesini konu ediyor. Saffet, sevdiği kadın Tuğba'ya kavuşmak için her şeyi yapmaya hazır olan genç bir adamdır. Genç kadının kalbini kazanmak için elinden gelenin fazlasını yapan Saffet, sonunda Tuğba'nın kalbine girmeyi başarır. Tam her şey yoluna girip, evlilik hazırlıkları yapılırken, kayınçosu Tarık'ın yaptığı ahmaklık sonucu Tarık ve Saffet komaya girer. Ancak onun Tuğba'ya duyduğu aşk komayı atlatmasını sağlar. Aradan geçen 3 yılın ardından uyanan Saffet, artık Tuğba'ya kavuşmasının önünde hiçbir engelin olmadığını düşünürken, dünyada insanlığın yok olduğunu öğrenir. Saffet'in komada olduğu sırada dünyaya giren bir virüs, insanların neredeyse tamamının yok olmasına neden olmuştur. Dünya üzerinde kalan sayılı insanlardan birinin de Tuğba olduğunu öğrenen Saffet, sevdiği kadına ulaşabilmek için kayınçosu ile birlikte zorlu bir yolculuğa çıkar.

GEÇMİŞ OLSUN FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Hasan Doğan

Oyuncular:Toygan Avanoğlu, Turan Cihan Şimşek, Müge Boz, Alper Saldıran, Sinan Bengier

Tür: Komedi

Yapım Yılı: 2019 (117 dk)

Vizyon Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma

Senaryo: Cüneyt İnay