Geçersiz Oylar Referandumun Kaderini Belirledi

Yüksek Seçim Kurulu'nun aylar önce açıkladığı referandum tarihi için heyecanlı bekleyiş bugün sona erdi. Milyonlarca vatandaş sandıklara giderek oylarını kullandı. Sandıkların açılmaya başlamasından sonra birçok kentte sürpriz yaşanırken, iki tercihli oylamada 832 bin 805 kişinin oyu geçersiz sayıldı.

'EVET' İLE 'HAYIR' ARASINDAKİ FARK 1 MİLYON 300 BİN

Türkiye genelinde sandıkların büyük çoğunluğu açılırken 'evet' ile 'hayır' oyları arasındaki rakam 1 milyon 300 bin olarak belirlendi.

GEÇERSİZ OYLAR BELİRLEYİCİ OLDU.

Seçimden önce kararsızların belirleyici olacağını savunanların aksine referandum oylamasında 832 bin 805 kişilik geçersiz oy kullanan kişiler belirleyici oldu.