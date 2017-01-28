Gecenin Sessizliğinde Ders Çalışıp Kitap Okuyorlar

SERGEN SEZGİN - Bursa'da 24 saat hizmet veren Şehir Kütüphanesi, ders çalışmak ve kitap okumak isteyenlere gece geç saatlerde de kapılarını açıyor.



Yaklaşık 19 senedir tarihi Setbaşı Köprüsü yanında hizmet veren Büyükşehir Belediyesine bağlı Şehir Kütüphanesi, 2017 yılının ilk günlerinden itibaren saat değişikliğine giderek, gece gündüz hizmet vermeye başladı.



Gün içerisinde yoğunluğun yaşandığı kütüphane, gecenin sessizliğinde de ders çalışmak ve kitap okumak isteyenleri ağırlıyor.



"Gecenin 4-5'inde bile insanların buraya geldiğini gördük"



Büyükşehir Belediyesi Kütüphaneler Şube Müdürü Ayşe Hacıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu uygulamaya Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe'nin talimatıyla başladıklarını söyledi.



Kütüphanenin kesintisiz olarak hizmet verdiğini belirten Hacıoğlu, gün içinde neredeyse oturacak yerin kalmadığını dile getirdi.



Bu yoğunluğun gece saatlerinde de devam ettiğini vurgulayan Hacıoğlu, şöyle devam etti:



"Gündüz yoğunluğumuz neyse gece yoğunluğumuz da buna eşit şekilde devam ediyor. Kesintisiz olarak hizmet vermek, özellikle okuyucularımız için çok büyük bir avantaj oldu. Yıllardır buraya ders çalışmak ya da kitap okumak için gelenler var. Bazen insanlar evlerinde ya da yaşadıkları ortamda ders çalışacak imkana sahip olamayabiliyorlar. Burası özellikle geceleri sessiz sakin ve ders çalışmak için uygun bir ortam haline geliyor. Güven ortamı içerisinde sağlıklı bir şekilde ders çalışabiliyorlar. İlk bu uygulamayı duyurduğumuzda gece saatlerinde kimsenin gelmeyeceği yönünde ön yargılar vardı. Bu tepkilere kulak asmadık ve denemek istedik. Gecenin 4-5'inde bile insanların buraya geldiğini gördük. Günlük ortalama bin 500 kişi kütüphaneyi ziyaret ediyor. Gece saatlerinde de ortalama 200 kişi burada oluyor."



"Evde olsaydım ders çalışamazdım"



Kütüphaneye ders çalışmak için gelen Hacı Özden (18), hasta olduğu için babasının çalışamadığını bu yüzden de evi kendisinin idare ettiğini anlattı.



Sabah 09.00-14.00 saatleri arasında devletin açtığı okul kurslarına gittiğini belirten Özden, "Öğle 15.00 ile gece 01.00 arası garsonluk yapıyorum. İşten çıktıktan sonra da sabah namazına kadar kütüphaneye gelip, ders çalışıyorum. Sonrasında ise dinlenip aynı şekilde günü geçiriyorum." ifadelerini kullandı.



Üniversite sınavlarının bitişine kadar bu şekilde devam etmek zorunda olduğunu dile getiren Özden, şöyle konuştu:



"Bu kütüphaneye hedeflerime ulaşmak için geliyorum. Hedeflerimden biri imam diğeri de polis olmak. Evde olsaydım ders çalışamazdım. Akraba ziyaretleri oluyor, gürültülü bir ortam var. Burada arkadaşlarımız ya da tanımadığımız insanları görüyoruz. Onların ders çalıştığını görünce benim de ders çalışasım geliyor. Önümde iki seçeneğim var. ya ders çalışıp güzel yerlere geleceğim ya da hayata atılıp asgari ücrete talim olarak, bir işte çalışacağım. Bu kütüphane benim için bir fırsat."



"24 saat açık olması gerçekten müthiş bir şey"



Emrah Dinç (18) de lise son sınıfta sayısal öğrencisi olduğunu ve üniversite hedefi için bu kütüphaneye geldiğini söyledi.



Gece geç saatlerde evde ders çalışmanın zor olduğunu ifade eden Dinç, "Evde gerçekten uyku problemi çok oluyor. Masa başında çalışmaya başladığınızda bir anda uykunuz geliyor. Buraya geldiğimde kendimi ders çalışmaya zorunluymuşum gibi hissediyorum. Buranın 24 saat açık olması gerçekten müthiş bir şey. Gece saatlerinde gelip öğle saatlerine kadar burada ders çalışıyorum." diye konuştu.