1920'lilerin suç gezen Boston kentinde Joe Coughlin adında bir adam nam salmıştır. İçki yasağı halen devam etmekte ama illegal yollardan kırılmaktadır. Dürüst ve namuslu bir hayatı geride bırakan Joe kendisine kötü şöhreti gangster yaşamını seçer. Küçük yaştaki hırsızlık kariyerini geride bırakan adam artık şehrin en korkutucu gangsterlerine hizmet etmektedir. Joe gangster olmanın ününü ve ganimetlerini sevmektedir fakat 'karanlık taraftaki' hayatın da ödenmesi gereken bir bedeli vardır. Üstelik Joe'nun babası şehir polisidir...
Dennis Lehan aynı adlı suç romanından Ben Affleck tarafından senaryolaştırılıp beyazperdeye uyarlanıyor. Filmin yapımcıları arasında ise Jennifer Davisson Killoran ve Affleck ile birlikte Leonardo DiCaprio da yer alıyor.
YÖNETMEN: Ben Affleck
SENARYO: Ben Affleck
OYUNCULAR: Ben Affleck, Zoe Saldana, Elle Fanning, Sienna Miller, Brendan Gleeson, Scott Eastwood, Chris Cooper, Anthony Michael Hall
FİLMİN TÜRÜ: Gerilim
ORİJİNAL ADI: Live By Night
YAPIMCI FİRMA: 0
YAPIM YILI: 2016
YAPIM ÜLKESİ: ABD
VİZYON TARİHİ: 03.02.2017
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Gecenin Kanunu Filmi
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1920'lilerin suç gezen Boston kentinde Joe Coughlin adında bir adam nam salmıştır. İçki yasağı halen devam etmekte ama illegal yollardan kırılmaktadır. Dürüst ve namuslu bir hayatı geride bırakan Joe kendisine kötü şöhreti gangster yaşamını seçer. Küçük yaştaki hırsızlık kariyerini geride bırakan adam artık şehrin en korkutucu gangsterlerine hizmet etmektedir. Joe gangster olmanın ününü ve ganimetlerini sevmektedir fakat 'karanlık taraftaki' hayatın da ödenmesi gereken bir bedeli vardır. Üstelik Joe'nun babası şehir polisidir...