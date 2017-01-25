Geçen Yıl 432 Yaban Hayvanı Tedavi Edildi

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından 2016 yılında doğada çeşitli nedenlerle zarar görmüş 76 türden 432 yaban hayvanı tedavi edildiği, iyileştirilmek üzere rehabilitasyon merkezlerinde bakıma alındığı bildirildi.



Manisa, İzmir, Aydın ve Muğla illerini kapsayan 4. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ekipler tarafından doğada çeşitli nedenlerle zarar görmüş yaban hayvanlarının yapılan tedavi ve rehabilitasyon işlemlerinin ardından sağlığına kavuşan 146 yaban hayvanı tekrar doğaya salındığı belirtildi.



17 yaban hayvanının tedavisinin halen devam ettiği bildirilen açıklamada, yaşamlarını doğada sürdüremeyecek durumda olan 119 yaban hayvanının da hayvanat bahçelerine yerleştirildiği kaydedildi.