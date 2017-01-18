Türkiye'de 1,5 Milyondan Fazla Konut ve İş Yeri Satıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün 2016 yılına ait verilerini paylaştı. Özhaseki, 2016'da Türkiye genelinde toplam 1 milyon 567 bin 295 iş yeri ve konutun satıldığını açıkladı.

İSTANBUL ZİRVEDE

Türkiye genelinde 2016'da iş yeri ve konutların içerisinde yer aldığı toplam 1 milyon 567 bin bağımsız bölümün el değiştirdiğini bildiren Özhaseki, "2016 yılında İstanbul 278 bin 353 alım satımla en üst sırada yer alırken, 193 bağımsız bölüm satımının gerçekleştiği Hakkari ise en alt sırada yer aldı. Geçen yıl, İstanbul'dan sonra Ankara'da 163 bin 62, İzmir'de 94 bin 499, Antalya'da 67 bin 260 ve Bursa'da 60 bin 411 bağımsız bölüm el değiştirdi." ifadelerini kullandı.

EN AZ ALIM-SATIM HAKKARİ'DE

Özhaseki, en az bağımsız bölüm satımının gerçekleştiği Hakkari'yi sırasıyla Şırnak (592), Bayburt (781) ve Ardahan'ın (730) takip ettiğini bildirdi.



İl il konut satış rakamları



Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 2016 yılına ilişkin konut ve iş yerlerinin içerisinde bulunduğu bağımsız bölüm satışı yapılan taşınmaz sayısı şöyle:



Adana: 32 bin 48



Adıyaman: 6 bin 619



Afyonkarahi·sar: 9 bin 591



Ağrı: 2 bin 937



Aksaray: 6 bin 246



Amasya: 5 bin 821



Ankara: 163 bin 62



Antalya: 67 bin 260



Ardahan: 830



Artvi·n: 2 bin 202



Aydın: 35 bin 442



Balikesi·r: 31 bin 262



Bartın: 3 bin 468



Batman: 5 bin 254



Bayburt: 781



Bi·leci·k: 4 bin 609



Bi·ngöl: 5 bin 289



Bi·tli·s: 2 bin 235



Bolu: 6 bin 932



Burdur: 3 bin 969



Bursa: 60 bin 411



Çanakkale: 15 bin 145



Çankırı: 3 bin 6



Çorum: 9 bin 586



Deni·zli·: 16 bin 972



Di·yarbakır: 21 bin 430



Düzce: 7 bin 377



Edi·rne: 9 bin 430



Elazığ: 12 bin 34



Erzincan: 2 bin 902



Erzurum: 8 bin 428



Eskişehir: 24 bin 554



Gazi·antep: 34 bin 129



Giresun: 6 bin 719



Gümüşhane: Bin 270



Hakkari·: 193



Hatay: 27 bin 882



Iğdır: Bin 650



Isparta: 5 bin 940



İstanbul: 278 bin 353



İzmi·r: 94 bin 499



Kahramanmaraş: 16 bin 332



Karabük: 5 bin 857



Karaman: 4 bin 798



Kars: 2 bin 585



Kastamonu: 6 bin 401



Kayseri·: 33 bin 788



Kırıkkale: 6 bin 697



Kırklareli·: 8 bin 851



Kırşehi·r: 4 bin 494



Ki·li·s: 2 bin 874



Kocaeli·: 44 bin 395



Konya: 38 bin 41



Kütahya: 9 bin 554



Malatya: 14 bin 65



Mani·sa: 24 bin 500



Mardi·n: 8 bin 807



Mersi·n: 42 bin 731



Muğla: 20 bin 497



Muş: Bin 582



Nevşehi·r: 3 bin 892



Ni·ğde: 6 bin 591



Ordu: 10 bin 771



Osmani·ye: 7 bin 497



Ri·ze: 3 bin 791



Sakarya: 26 bin 246



Samsun: 25 bin 683



Si·i·rt: 2 bin 488



Si·nop: 3 bin 756



Si·vas: 11 bin 293



Şanlıurfa: 21 bin 792



Şırnak: 592



Teki·rdağ: 37 bin 968



Tokat: 6 bin 519



Trabzon: 15 bin 402



Tunceli·: Bin 337



Uşak: 6 bin 15



Van: 17 bin 165



Yalova: 10 bin 568



Yozgat: 5 bin 405



Zonguldak: 7 bin 908