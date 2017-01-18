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Türkiye'de 1,5 Milyondan Fazla Konut ve İş Yeri Satıldı
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Türkiye'de 1,5 Milyondan Fazla Konut ve İş Yeri Satıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, 2016'da Türkiye genelinde toplam 1 milyon 567 bin 295 iş yeri ve konutun satıldığını açıkladı.

Türkiye'de 1,5 Milyondan Fazla Konut ve İş Yeri Satıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün 2016 yılına ait verilerini paylaştı. Özhaseki, 2016'da Türkiye genelinde toplam 1 milyon 567 bin 295 iş yeri ve konutun satıldığını açıkladı.

İSTANBUL ZİRVEDE

Türkiye genelinde 2016'da iş yeri ve konutların içerisinde yer aldığı toplam 1 milyon 567 bin bağımsız bölümün el değiştirdiğini bildiren Özhaseki, "2016 yılında İstanbul 278 bin 353 alım satımla en üst sırada yer alırken, 193 bağımsız bölüm satımının gerçekleştiği Hakkari ise en alt sırada yer aldı. Geçen yıl, İstanbul'dan sonra Ankara'da 163 bin 62, İzmir'de 94 bin 499, Antalya'da 67 bin 260 ve Bursa'da 60 bin 411 bağımsız bölüm el değiştirdi." ifadelerini kullandı.

EN AZ ALIM-SATIM HAKKARİ'DE

Özhaseki, en az bağımsız bölüm satımının gerçekleştiği Hakkari'yi sırasıyla Şırnak (592), Bayburt (781) ve Ardahan'ın (730) takip ettiğini bildirdi.

İl il konut satış rakamları

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 2016 yılına ilişkin konut ve iş yerlerinin içerisinde bulunduğu bağımsız bölüm satışı yapılan taşınmaz sayısı şöyle:

Adana: 32 bin 48

Adıyaman: 6 bin 619

Afyonkarahi·sar: 9 bin 591

Ağrı: 2 bin 937

Aksaray: 6 bin 246

Amasya: 5 bin 821

Ankara: 163 bin 62

Antalya: 67 bin 260

Ardahan: 830

Artvi·n: 2 bin 202

Aydın: 35 bin 442

Balikesi·r: 31 bin 262

Bartın: 3 bin 468

Batman: 5 bin 254

Bayburt: 781

Bi·leci·k: 4 bin 609

Bi·ngöl: 5 bin 289

Bi·tli·s: 2 bin 235

Bolu: 6 bin 932

Burdur: 3 bin 969

Bursa: 60 bin 411

Çanakkale: 15 bin 145

Çankırı: 3 bin 6

Çorum: 9 bin 586

Deni·zli·: 16 bin 972

Di·yarbakır: 21 bin 430

Düzce: 7 bin 377

Edi·rne: 9 bin 430

Elazığ: 12 bin 34

Erzincan: 2 bin 902

Erzurum: 8 bin 428

Eskişehir: 24 bin 554

Gazi·antep: 34 bin 129

Giresun: 6 bin 719

Gümüşhane: Bin 270

Hakkari·: 193

Hatay: 27 bin 882

Iğdır: Bin 650

Isparta: 5 bin 940

İstanbul: 278 bin 353

İzmi·r: 94 bin 499

Kahramanmaraş: 16 bin 332

Karabük: 5 bin 857

Karaman: 4 bin 798

Kars: 2 bin 585

Kastamonu: 6 bin 401

Kayseri·: 33 bin 788

Kırıkkale: 6 bin 697

Kırklareli·: 8 bin 851

Kırşehi·r: 4 bin 494

Ki·li·s: 2 bin 874

Kocaeli·: 44 bin 395

Konya: 38 bin 41

Kütahya: 9 bin 554

Malatya: 14 bin 65

Mani·sa: 24 bin 500

Mardi·n: 8 bin 807

Mersi·n: 42 bin 731

Muğla: 20 bin 497

Muş: Bin 582

Nevşehi·r: 3 bin 892

Ni·ğde: 6 bin 591

Ordu: 10 bin 771

Osmani·ye: 7 bin 497

Ri·ze: 3 bin 791

Sakarya: 26 bin 246

Samsun: 25 bin 683

Si·i·rt: 2 bin 488

Si·nop: 3 bin 756

Si·vas: 11 bin 293

Şanlıurfa: 21 bin 792

Şırnak: 592

Teki·rdağ: 37 bin 968

Tokat: 6 bin 519

Trabzon: 15 bin 402

Tunceli·: Bin 337

Uşak: 6 bin 15

Van: 17 bin 165

Yalova: 10 bin 568

Yozgat: 5 bin 405

Zonguldak: 7 bin 908

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