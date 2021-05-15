Geçen sene kim şampiyon oldu futbolda? 2019 2020 şampiyonu kim oldu?

Geçen sene kim şampiyon oldu? 2019 2020 şampiyonu kim oldu? sorularının yanıtları gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor.

Geçen sene kim şampiyon oldu? 2019 2020 şampiyonu kim oldu? sorularının yanıtları merak edilen konular arasında yer alıyor. Medipol Başakşehir'in berabere kalması ya da yenilmesi durumunda Trabzonspor'un İttifak Holding Konyaspor ile oynayacağı maçın sonucu da turuncu-lacivertli ekibi şampiyonluğa ulaştırabilir. Süper Lig'de 33. haftada Trabzonspor'un evinde Konyaspor'a yenilmesinin ardından bitime bir hafta kala Medipol Başakşehir şampiyonluğunu ilan etti. Öte yandan turuncu-lacivertliler, şampiyonluğunu ilan etmesi sonrasında kupasının sahibi tüm ihtimaller sonucu geçtiğimiz sene yanıt buldu. Peki, Süper Lig 2019 2020 şampiyonu kim oldu?

GEÇEN SENE KİM ŞAMPİYON OLDU?

Süper Lig'in 33. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında karşılaştığı Kayserispor'u 1-0'lık skorla mağlup etti.

Süper Lig'in 33. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında karşılaştığı Kayserispor'u 1-0'lık skorla mağlup etti. Bu sonuçla Başakşehir, 2019-2020 sezonunun şampiyonu oldu. Bitiş düdüğüyle birlikte turuncu-lacivertli ekip tarihinde elde ettiği ilk şampiyonluğun sevincini doyasıya yaşadı.

Süper Lig'in 33. haftasında Hes Kablo Kayserispor'u 1-0 yenen Medipol Başakşehir, 2019-2020 sezonunun bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.