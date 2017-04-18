Gece Önce Bacağından Vuruldu, Sonra Evi Yakıldı

BOLU'da oturan 57 yaşındaki Hamza Arslan, kimliği belirsiz 2 kişi tarafından av tüfeği ile sağ bacağından vurularak yaralandı, tek katlı evi de ateşe verildi. Yaralı halde evine gelen Arslan, "Önce beni vurdular sonra evimi yaktılar" dedi.



Gece saat 02.00 sıralarında Semerkant Mahallesi, İsmail Kemal Caddesi'nde Hamza Arslan'ın yalnız oturduğu tek katlı evde yangın çıktı. Yangını fark edenler itfaiyeye haber verdi. İtfaiye binayı tamamen saran alevlere müdahale ederken, gelen polis ekipleri Hamza Arslan'ı telefonla arayarak evinin yandığını söyledi. Hamza Arslan, yaklaşık 20 dakika sonra yürüyerek yaralı halde eve geldi. Sağ bacağından av tüfeği ile vurulduğu anlaşılan Arslan'a 112 Acil ekibi müdahale etti.



Arslan, polislere isimlerini bildiği 2 kişinin araçtan inerek tüfekle kendisini vurduklarını söyleyerek, "Beni vuranlar daha sonra araçla kaçtılar. Adreslerini de biliyorum. Önce beni vurup sonra evimi yakmışlar" diye ifade verdi. Arslan, daha sonra ambulansla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.



Yangın, itfaiyenin çalışmasıyla söndürüldü. Ancak ev büyük oranda yanarak kullanılmaz hale geldi. Polis, Arslan'ı vuran kişilerin evi de yaktıkları ihtimali üzerinde dururken, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.



- Bolu