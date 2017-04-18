Gece Kulüpleri Sezona Hızlı Girecek

ANTALYA'nın Kemer İlçesi'ndeki ünlü gece kulüpleri bu ayın son haftası itibariyle kapılarını açacak. Geçen yıl yaşanan krizde önemli ölçüde sıkıntı yaşayan kulüpler, bu yıl sezona Rus ve Türk şarkıcıların konserleriyle hızlı girecek.



Türkiye'nin en fazla Rus turist ağırlayan tatil beldelerinden Kemer'de gece kulüpleri yeni sezon hazırlıklarını tamamladı. Geçen yıl uçak krizi sonrası Rus turist sayısında yaşanan düşüşten olumsuz etkilenen gece kulüpleri bu yıl sezondan umutlu. Bu ay sonunda yeni sezona 'merhaba' diyecek gece kulüpleri. özellikle mayısın ilk haftası itibariyle gelmesi beklenen Rus turistleri çekmek için konser organizasyonları yaptı. Gece kulüplerinde ünlü Rus ve Türk şarkıcılar konser verecek.



21 Nisan'da açılacak Club Aura'da 1 Mayıs'ta Rus rapçi Mot, 3 Mayıs'ta Rus şarkıcı Timati ve 5 Mayıs'ta Kazak şarkıcı Natan konseri olacak. 22 Nisan'da kapılarını açacak Club İnferno'da 4 Mayıs'ta Ukraynalı şarkıcı ve şarkı yazarı Yolka sahne alacak. Diğer günlerde ise özel parti programları yapılacak. 27 Nisan'da Simge ile kapılarını açacak olan ve işletmesini Rus işadamının yaptığı Kulüp Kristall'de ise 2 Mayıs'ta ünlü Rus grup Viagra sahne alırken, 6 Mayıs'ta Derya Uluğ, 9 Mayıs'ta ise Rus grup Gradusy konser verecek.



- Kemerantalya