Ortaköy'de terör saldırısında 39 kişinin hayatını kaybettiği gece kulübünün bulunduğu caddeye dev Türk bayrağı asıldı.
Ortaköy'de Muallim Naci Caddesi üzerinde bulunan ünlü bir gece kulübüne düzenlenen silahlı saldırıda 39 kişi hayatını kaybetmişti. Polis ekiplerinin çalışmasının ardından trafiğe açılan caddeye vinç yardımıyla dev Türk bayrakları asıldı. - İSTANBUL
Gece Kulübünün Bulunduğu Caddeye Dev Türk Bayrağı Asıldı
Ortaköy’de terör saldırısında 39 kişinin hayatını kaybettiği gece kulübünün bulunduğu caddeye dev Türk bayrağı asıldı.
Ortaköy'de terör saldırısında 39 kişinin hayatını kaybettiği gece kulübünün bulunduğu caddeye dev Türk bayrağı asıldı.
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