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Gece Kulübünün Bulunduğu Caddeye Dev Türk Bayrağı Asıldı

Gece Kulübünün Bulunduğu Caddeye Dev Türk Bayrağı Asıldı

Ortaköy’de terör saldırısında 39 kişinin hayatını kaybettiği gece kulübünün bulunduğu caddeye dev Türk bayrağı asıldı.

Gece Kulübünün Bulunduğu Caddeye Dev Türk Bayrağı Asıldı

Ortaköy'de terör saldırısında 39 kişinin hayatını kaybettiği gece kulübünün bulunduğu caddeye dev Türk bayrağı asıldı.

Ortaköy'de Muallim Naci Caddesi üzerinde bulunan ünlü bir gece kulübüne düzenlenen silahlı saldırıda 39 kişi hayatını kaybetmişti. Polis ekiplerinin çalışmasının ardından trafiğe açılan caddeye vinç yardımıyla dev Türk bayrakları asıldı. - İSTANBUL

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