Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir gece kulübüne pompalı tüfekle saldırı düzenlendi, olayda bir kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre, kulübüne kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce Cumhuriyet Caddesinde Hikmet B.'ye ait gece kulübüne pompalı tüfekle ateş açıldı. Açılan ateş sonucu camlara ve duvarlara çok sayıda mermi isabet etti.



İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edilirken, caddede yaklaşık on adet boş kovan bulundu. Gündüz saatlerinde meydana gelen saldırıda ismi öğrenilemeyen bir kişi bacağına isabet eden mermiyle yaralandı.



Yaralının sağlık durumuyla ilgili bilgi alınamazken, saldırıyı gerçekleştirenleri yakalanması için çalışma başlatıldı.



Kulüp sahibi Hikmet B. saldırının kardeşi tarafından yapıldığını iddia etti.



(Cuma Sarı / İHA)