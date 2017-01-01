Gece Kulübünde Çalışan Garson Hayatını Kaybetti

Beşiktaş Ortaköy'de gece kulübüne düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybeden 39 kişiden birinin kulübün garsonlarından Kenan Kutluk olduğu ortaya çıktı.

ÖZİL İLE FOTOĞRAFI ÇEKİLMİŞ

Gece kulübüne gelen ünlüler ile sık sık fotoğraf çektiren Kutluk'un sosyal medya hesabında ünlü futbolcu Mesut Özil ile görüntüleri de yer alıyor.

GERİYE FOTOĞRAFLAR KALDI

Evli ve 2 çocuğu olduğu öğrenilen Kutluk'tan geriye ise eşiyle ve çocuklarıyla çektirdiği fotoğraflar kaldı.

Kenan Kutluk, altına 'Mutluluk' yazdığı ve ailesiyle olan fotoğrafını Instagram hesabından paylaşmıştı.

İşte Kutluk'un o paylaşımı: