Gece Kulübü Önünde Silahlı Kavga

Beşiktaş'ta bir gece kulübüne gelen müşteri ile girişte bulunan özel güvenlikçiler arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.Olay Etiler, Levent Mahallesi, Çalıkuşu Sokak'ta bulunan bir gece kulübünde saat 04.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 34 UE 6272 plakalı otomobiliyle gece kulübüne gelen bir kişi, içeriye girmek isterken, güvenlik görevlileri tarafından mekana alınmaması sonucu tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine yanında bulunan silahını çeken kişi mekana ve çevreye rastgele ateş etmeye başladı. Olayda bir özel güvenlik görevlisi silahtan çıkan mermiyle bacağından yaralanırken, olayı gerçekleştiren şüpheli ise yaşanan kavga sonucu boynundan yaralandı.