Gece Kulübü Önünde Silahlı Kavga: 2 Yaralı





Beşiktaş'ta bir gece kulübüne gelen müşteri ile girişte bulunan özel güvenlikçiler arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.



Olay Etiler, Levent Mahallesi, Çalıkuşu Sokak'ta bulunan bir gece kulübünde saat 04.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 34 UE 6272 plakalı otomobiliyle gece kulübüne gelen bir kişi, içeriye girmek isterken, güvenlik görevlileri tarafından mekana alınmaması sonucu tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine yanında bulunan silahını çeken kişi mekana ve çevreye rastgele ateş etmeye başladı. Olayda bir özel güvenlik görevlisi silahtan çıkan mermiyle bacağından yaralanırken, olayı gerçekleştiren şüpheli ise yaşanan kavga sonucu boynundan yaralandı.



ÇOK SAYIDA POLİS EKİBİ SEVK EDİLDİ



Olay sonrası gece kulübü önüne çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edildi. Bölgeye gelen ambulans ile yaralanan özel güvenlik görevlisi Şişli Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırdı. Olayı gerçekleştiren şüpheli ise taksiye binerek Gaziosmanpaşa'da bulunan özel bir hastaneye gitti. Hastanedeki tedavinin ardından şüpheli kişinin daha sonra hastaneden kaçtığı öğrenildi.



GECE KULÜBÜ BOŞALTILDI



Olay sonrası gece kulübü boşaltılırken, müşteriler ise büyük panik yaşadı. Polis ekipleri gece kulübünün çevresine güvenlik şeridi çekerek delil araştırması yaptı. Gece kulübündeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri olayı gerçekleştiren şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.



Görüntü Dökümü



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-Olay yerinden görüntü



-Gece kulübünden çıkan müşteriler



-Polisin haber merkezine haber vermesi(00.28)



-Olay yeri inceleme ekipleri delil araştırması



-Arabanın ön camına kurşun isabet etmesi



-Pantolon kemeri ve olay yerindeki kan izleri



-Boş kovanlardan görüntü



-Gece kulüpden çıkan müşteriler



-Zırhlı Aractan (Akrep) görüntü



-Ambulans ve Polis aracından görüntü



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