Gece Bekçiliğinden Milli Masörlüğe

Antalyaspor Kulübü'nde gece bekçisi olarak işe başlayan ve sonra masörlükteki başarısıyla Türk Milli Takımı Masörlüğüne kadar yükselen Cemalettin Karabıyık, 40 yıllık meslek hayatında 20'den fazla takımla çalıştığını söyledi.



Karabıyık, AA muhabirine yaptığı açıklamada masörlükle 1977 yılında 16 yaşındayken gece bekçisi olarak işe başladığı Antalyaspor'da tanıştığını söyledi.



O dönemdeki Antalyaspor'un masörü kulüpte oyunculara masaj yaparken bu işe ilgi duyduğunu ifade eden Karabıyık, "Yardım etmeye başladım. Kulüp masörü hayatını kaybedince onun yerine geçtim. Eğitimlere gittim, kendimi geliştirdim." diye konuştu.



Meslek hayatında 20'den fazla kulüpte çalıştığını, milli takım kamplarına çağrıldığını belirten Karabıyık, şunları kaydetti:



"Birçok ünlü teknik adam ve futbolcuyla çalıştım. Kartalspor'da çalışırken Fenerbahçe kalecisi Volkan Demirel daha altyapıdaydı. Ben Menemenspor'dayken Fatih Hoca, oradan beni masör olarak Göztepe'ye aldı. Kendisinden Allah razı olsun. Çok iyi bir insandır. Emeğe çok saygılıdır. İşini seven insanlara sahip çıkar. Koruyup, kollar. İşini sevmeyen insanla da işi olmaz. Yine Ümit Milli Takım'da Rıza Çalımbay, Feyyaz Uçar, Emre Aşık, Okan Buruk'la da pek çok anılar yaşadık. Burada şimdi çok ünlü olan gurbetçi futbolculara masaj yapma şansını yakaladım. Bayer Leverkusen'li Hakan Çalhanoğlu, gerçekten çok renkli bir insan. Galatasaraylı Ahmet Çalık dünyada eşi benzeri olmayan yegane insanlardan birisidir. İnşallah çok başarılı olur. Buralarda kazandığım dostluklar tek kazancım."