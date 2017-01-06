Gece Annenin Uyanması 4 Kişilik Ailenin Hayatını Kurtardı

KÜTAHYA'da 4 kişilik Kabaklı ailesi evlerindeki kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.



Olay saat 03.00 sıralarında Yunus Emre Mahallesi Beylerce Sokak'ta meydana geldi. 2 çocuk annesi Ayşe Kabaklı gece uyanıp evin içerisinde duman olduğunu görünce, eşi Özcan Kabaklı ve biri 5 diğeri 6 yaşında olan 2 çocuğunu uyandırmaya çalıştı. Eşi ve çocuklarını uyandıramayan Ayşe Kabaklı, camları açıp 112 acil servisi arayarak yardım istedi.



İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ayşe Kabaklı, eşi Özcan Kabaklı ve 2 çocuğu, ambulansla Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazı ve dumandan zehirlendikleri bildirilen 4 kişilik Kabaklı ailesinin sağlık durumlarının iyiye gittiği belirtildi. - Tahya