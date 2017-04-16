Geç kalan vatandaş oy kullanamadı

Oyunu kullanan vatandaş koşarak uçağa yetişti



İSTANBUL - Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini içeren 18 maddelik anayasa değişikliği referandum u için Atatürk Havalimanında devam eden

oy verme işlemi saat 17.00 'de sona erdi. Son saniyelerde oy kullanan vatandaş uçağına yetişmek için koşarken başka bir vatandaş ise bir iki dakika geç kaldığı için oy kullanamadı.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini içeren anayasa değişikliği referandum u için oy kullanma işleme Atatürk Havalimanında da saat 17.00'de sona erdi. Oyunu kullandıktan sonra koşarak uçağına giden Emrah Şen, "Son dakikaya kadar kullanıp kullanmayacağımızı bilmiyordum. En azından bu

şekilde bir imkanın olması çok güzel" dedi.

Havalimanı oy sandıklarında son oyu kullanan bir yolcu ise gazetecilere hayırlı olsun derken uçağına yetişmek için koşar adım uzaklaştı.

Üskup'e gittiğini söyleyen Aslı Yıldız Kahveci ise, "Üsküp'e gidiyorum. Planlamamıştım. Kullanıp kullanmama konusunda kararsızdım. Attım son anda. Hayırlısı olsun" dedi.

Oy kullanmak için Taksim'den taksi ile gelen ancak bir iki dakika ile oy kullanamayan bir yolcu ise yetkililerden yardım istedi. Oy kullanmak için sandık başkanı ile görüşen vatandaş sonuç alamadı.