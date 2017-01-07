Gebze-İzmir Otoyolu'nda Karla Mücadele Çalışmaları

Gebze İzmir Otoyol İşletme AŞ. Genel Müdürü Cengiz Coşkun, "Köprünün ve otoyolun açık kalması için gereken çabayı gösteriyoruz. Araçlarımız 3 şerit boyunca beraber çıkarak hem küreme hem de tuzlama çalışması yapıyor. Her iki saatte bir bu işlem tekrar ediliyor. Kar ile mücadelemiz 45 kişi ve 10 araçla sürdürülüyor." dedi.



Coşkun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, karla mücadele çalışmalarının dünden beri sürdüğünü söyledi.



Otoyolda herhangi bir aksaklığın yaşanmadığını vurgulayan Coşkun, şunları kaydetti:



"Dün akşam saat 21.00'den beri yağan karla mücadele çalışmalarımız başladı. Gebze'den Gemlik'e kadar ekiplerimiz durmadan çalışıyor. Otoyolumuz kapalı değil. Sürücülerimizin güvenliği ve konforu için çalışmaktayız. Otoyolumuzu açık tutuyoruz. Ana Kontrol Merkezi'miz de Bursa'da, tüm operasyonları buradan yönetiyor. Burada da 3 arkadaşımız 7 gün 24 saat komutayı sağlayarak Gebze-Orhangazi İzmir Otoyolu'nu açık tutuyor."



Coşkun, Osmangazi Köprüsü'nde de karla mücadele ekiplerinin bulunduğunu belirterek, şu bilgileri verdi:



"Köprümüz açık, orada da bir sıkıntı yok trafik gayet akıcı. Hiçbir sıkıntı yok. Öyle kayda değer hiçbir büyük kazada da yok. Kar başladığından beri ekibimiz çalışıyor. Osmangazi Köprüsü'nün ve otoyolun açık kalması için gereken çabayı gösteriyoruz. Araçlarımız 3 şerit boyunca beraber çıkarak hem küreme hem de tuzlama çalışması yapıyor. Her iki saatte bir bu işlem tekrar ediliyor. Kar ile mücadelemiz 45 kişi ve 10 araçla sürdürülüyor."